Дивився навіть Стів Джобс: ці фільми та серіали радять люди, які змінили історію

Багато хто із нас часто питає поради в друзів та колег: "Що цікавого подивитися ввечері перед сном?". Ми зібрали список фільмів та серіалів, що не залишили байдужими світових знаменитостей.

Що спільного у Стіва Джобса, Опри Вінфрі та Різ Візерспун? Правильно! Усі вони – фанати кіно, окрім того, що зробили величезний внесок кожен у свою сферу. Звісно, у всіх смаки різняться, але їхній вибір однозначно не залишить вас байдужими.

Кінооглядач Андрій Пушкаш розповідає Фокусу, які рекомендації давали впливові люди в різних подкастах, інтерв’ю та соцмережах.

Стів Джобс

Засновник Apple дуже любив документальне кіно та арт-хаусні фільми. Його біографи та колеги з компанії часто згадують дві стрічки.

"2001: Космічна одіссея"

1967 р., реж. Стенлі Кубрик

Культова футуристична стрічка про екіпаж космічного корабля, що подорожує галактикою. Їхня мета зрозуміти, яку насправді роль відіграють люди та чому за нами стежать інопланетяни.

Фільм відіграє провідну роль у розвитку кінематографу та слугує натхненням для сучасних режисерів.

"Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу"

1964 р., реж. Стенлі Кубрик

Стрічку вважають однією з найвидатніших політичних сатир в історії кіно. Вона висміює абсурдність холодної війни та політику взаємного знищення, поєднуючи гротеск із гострою соціальною критикою.

Опра Вінфрі

Американська телеведуча, медіамагнатка, продюсерка, акторка та одна з найвпливовіших медіаперсон у світі. У своєму шоу та інтерв’ю вона неодноразово згадувала про кіно.

"Колір пурпуровий"

1985 р., реж. Стівен Спілберг

Фільм розповідає історію афро-американки Сілі, яка на початку ХХ століття долає утиски та насильство, шукаючи власне місце та прагне возз’єднання зі сестрою. Стрічка стала однією з найвідоміших соціальних драм у фільмографії Спілберга.

Опра згадує цей фільм найчастіше, – причина дуже проста: саме ця роль фактично зробила її відомою у Голлівуді. Журналістка неодноразово говорила, що стрічка дуже вплинула на неї та стала найважливішим досвідом у житті.

До того ж картина дійсно була успішною, отримавши 11 номінацій на "Оскар" та 5 номінацій на "Золотий глобус".

"Кохана"

1998 р., реж. Джонатан Деммі

Опра розповідала в інтерв’ю Роджеру Еберту, що після прочитання роману Тоні Моррісон подзвонила авторці, оскільки книга надзвичайно її вразила.

Вінфрі роками намагалася екранізувати роман і зрештою сама зіграла головну роль. Сюжет фільму поданий від першої особи: колишня рабиня, яку переслідує привид її дитини, розповідає про наслідки рабства, травму й материнство.

Різ Візерспун

Це відома акторка, продюсерка та одна з найвпливовіших жінок сучасного телебачення. У 2016 році вона заснувала студію Hello Sunshine, яка створює історії з сильними жіночими персонажами, а також скуповує права на екранізацію книг з відповідними історіями.

Акторка часто говорить про улюблені фільми, серіали та книжкові екранізації – особливо в інтерв’ю, своєму книжковому клубі й соцмережах.

"Велика маленька брехня"

2017-2019 рр., 2 сезони

Різ багато говорила за цей серіал, адже вона сама продюсувала його, купила права на книгу ще до виходу серіалу і зіграла в ньому одну з головних ролей.

Сюжет обертається довкола чотирьох матерів, яких об’єднує загадкове вбивство, що сталося під час благодійного балу в школі. Серіал одразу став хітом та отримав шквал позитивних відгуків.

У своєму книжковому клубі Reese’s Book Club Різ також неодноразово рекомендувала історії, які ставали успішними серіалами.

"Дейзі Джонс і The Sіx"

2023 р., 1 сезон

Музично-драматичний серіал, екранізація книги Тейлора Дженкінса Рейда. Рок-група The Sіx досягає успіху в 1970-х рр. і розпадається на піку популярності. Через роки її учасники дають інтерв’ю, згадуючи ланцюжок подій, що призвели до розпаду колективу.

"Ранкове шоу"

2019 р. – дотепер, 4 сезони

Драматичний серіал про закулісся великого телевізійного ранкового шоу, натхненний реальними скандалами в медіаіндустрії. Проєкт надзвичайно успішний: за 4 сезони команда отримала 27 номінацій на "Еммі".

Головну роль в ньому виконала сама Різ Візерспун та її давня подруга Дженніфер Еністон. Обидва серіали акторка просувала через свою продюсерську компанію.

