Цікаво до останньої хвилини: 7 найкращих фільмів вересня, – вони здивують

Початок осені буде дуже насиченим для кіноманів. У прокат виходять нові горори, фантастичні трилери, масштабні пригоди, українські драми та комедії, а також довгоочікувані продовження відомих франшиз.

У вересні на нас чекає нове переосмислення всесвіту Resident Evil від Зака Креггера, повернення сестер-відьом у "Практичній магії 2", екстремальне виживання у "Над безоднею 2" та багатообіцяючий південнокорейський трилер "Надія". Також побачимо українські релізи, а саме історичну драму "Десидент" та легку сімейну комедію "Родичі". Великі очікування й від нового пригодницького трилера із Бредом Піттом "Серце звіра", який вийде в кінотеатрах наприкінці вересня.

Як бонус: на великі екрани з обмеженим прокатом повертається низка старих, але культових стрічок:

"Тачки" (2006) – з 3 вересня.

– "Бетмен: Початок" (2005) – з 10 вересня.

– "Форсаж" (2001) – з 10 вересня.

– "Месники: Завершення. Екстра" (2019) – з 24 вересня.

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Про ці та інші найбільш очікувані прем’єри вересня Фокусу традиційно розповідає кінооглядач Андрій Пушкаш.

"Дисидент"

реж. Андрій Алферов та Станіслав Гуренко

з 3 вересня

Події української історичної драми розгортаються у Києві в 1968 році. Головний герой Олег – колишній боєць УПА, який після років у радянських таборах намагається повернутися до звичайного життя. Втім, його переконання та гіркий досвід не дають цього зробити. Він починає замислюватися над протестом, але на тлі радянських репресій його дружину, яка нічого не підозрює, починають допитувати.

Цікаво, що прем’єра фільму відбулась ще у 2024 році на Туринському кінофестивалі, де потрапила в основний конкурс та отримала спеціальну відзнаку журі. Національна прем’єра відбудеться 3 вересня.

"Надія"

реж. Хонг-джин На

з 3 вересня

Переносимось до напруженої фантастики разом з південнокорейським фільмом "Надія", який український глядач зможе побачити у кінотеатрах вже із 3 вересня.

Мешканці віддаленого села починають повідомляти про загадкову істоту. Головні герої їдуть на виклик, щоб розібратися, однак з’ясовують що звір не один і має неземне походження. Таким чином події перетворюються на жорстоку боротьбу за виживання та потенційну загрозу для всього світу.

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Бюджет стрічки – понад $40 млн. Це робить її однією з найдорожчих на батьківщині. Цікаво, що там зіграло голлівудське подружжя – Майкл Фассбендер та Алісія Вікандер.

Цьогоріч фільм було відібрано та представлено на Канському кінофестивалі.

"Над безоднею 2"

реж. Майкл Спіріг та Пітер Спіріг

з 10 вересня

Передісторія. У 2022 році несподівано для всіх у прокаті спричинив справжній фурор фільм "Над безоднею". У центрі сюжету дві подруги, які застрягли на телевізійній вишці.

Фільму вдалося протримати глядача у напрузі до самого фіналу, який, до речі, був дуже несподіваний. Таким чином "Над безоднею" із бюджетом всього лише $3 млн зібрав понад $18 млн. Коли таке стається, то творча команда швидко береться за сиквел! Саме його ми зможемо побачити у кінотеатрах вже з 10 вересня.

Події нової частини відбуваються у Таїланді. Дві подруги хочуть пройти знаменитою дерев’яною стежкою на горі Кван. Стається зсув і дівчата опиняються заблокованими на крихкій конструкції, без їжі та води на висоті понад 900 метрів. "Мастхев" для любителів напружених історій.

"Практична магія 2"

реж. Сюзанна Бір

з 10 вересня

Сандра Буллок та Ніколь Кідман знову повернуться до своїх ролей сестер Овенс – через майже 30 років після виходу першого фільму.

У новому розділі з’явиться нове покоління, а сестри зіткнуться із давнім сімейним прокляттям, яке псує життя жінок у їхньому роду. Щоб запобігти цьому, їм доведеться розгадати таємниці свого минулого та з’ясувати справжнє походження магії.

Нагадуємо, фільм заснований на романі Аліси Гоффман "Книга магії", тож любителі комедійних фентезі – приготуйтеся!

"Resident Evil: Оселя зла"

реж. Зак Креггер

з 17 вересня

Нове переосмислення знаменитої франшизи від режисера Зака Креггера, який здобув популярність завдяки горорам "Зброя" та "Варвар". Наш герой Браян – звичайний медичний кур’єр, який опиняється втягнутим у жахливу подію та змушений боротися за життя. Він вперше зіштовхується зі зараженими мутантами і змушений на ходу вчитися виживати в темному засніженому лісі, де з кожного кутка чатує небезпека.

Режисер свідомо не хотів екранізувати історію Леона чи Клер. Він мав на меті створити оригінальну історію у всесвіті Resident Evil, яка б існувала поруч з подіями ігор. Креггер надихався насамперед механікою survival horror, герої яких постійно з обмеженими ресурсами в пошуках зброї, поступово досліджують нові локацій і постійним відчувають небезпеку.

Режисер прагне передати відчуття, ніби ми самі опинилися в середині гри. Чи вдалося йому, зможемо перевірити з 17 вересня у кінотеатрах.

"Родичі"

реж. Андрій Черешня

з 17 вересня

Українська сімейна комедія про боротьбу за спадок. Герої фільму з’їжджаються у батьківський будинок на святкування ювілею бабусі. Однак, поки вся родина збирається разом, кожен подумки ділить її будинок під Києвом, а сусіди роблять ставки, хто зрештою отримає спадок.

Стрічка зібрала всім знайомий акторський склад, до якого потрапили: Галина Корнєєва, Назар Задніпровський, Ірина Мак, Віра Кобзар, Олександр Ярема, Антоніна Хижняк та Олена Узлюк.

Творці фільму вирішили взяти багатьом знайому ситуацію та зробити ставку на сімейний гумор. Він не довгий, легкий та не нав’язливий, тож точно знайде свого глядача.

"Серце Звіра"

реж. Девід Еєр

з 24 вересня

Закінчуємо місяць разом з Бредом Піттом у пригодницькому екшині "Серце звіра". Головний герой, Джеймс Белмонт, ветеран у відставці, разом зі своїм службовим псом переживає авіакатастрофу в лісах Аляски. Він опиняється посеред дикої природи з травматичним досвідом, набутим під час військових дій. І буде боротися з морозом, голодом та небезпечними хижаками. Тож, це історія не лише про виживання, а й про наслідки війни і тісний зв’язок між людиною та собакою.

Режисер стрічки Девід Ейр, який зняв "Лють", "Загін самогубців" та "Патруль", вже встиг зарекомендувати себе в Голлівуді, однак цей жанр для нього відносно новий.

"Фільм триматиме вас у напрузі до самого закінчення, а несподіваний поворот у фіналі подарує море сліз та вражень", – зазначає Андрій Пушкаш.

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