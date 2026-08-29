Интересно до последней минуты: 7 лучших фильмов сентября, – они удивят

Начало осени обещает быть очень насыщенным для киноманов. В прокат выходят новые фильмы ужасов, фантастические триллеры, масштабные приключенческие фильмы, украинские драмы и комедии, а также долгожданные продолжения известных франшиз.

В сентябре нас ждет новое переосмысление вселенной Resident Evil от Зака Креггера, возвращение сестер-ведьм в "Практической магии 2", экстремальное выживание в "Над бездной 2" и многообещающий южнокорейский триллер "Надежда". Также увидим украинские премьеры, а именно историческую драму "Диссидент" и легкую семейную комедию "Родственники". Большие ожидания связаны и с новым приключенческим триллером с Брэдом Питтом "Сердце зверя", который выйдет в кинотеатрах в конце сентября.

В качестве бонуса: на большие экраны с ограниченным прокатом возвращается ряд старых, но культовых фильмов:

"Тачки" (2006) – с 3 сентября.

– "Бэтмен: Начало" (2005) – с 10 сентября.

– "Форсаж" (2001) – с 10 сентября.

– "Мстители: Финал. Экстра" (2019) – с 24 сентября.

Відео дня

Об этих и других самых ожидаемых премьерах сентября Фокусу традиционно рассказывает кинокритик Андрей Пушкаш.

"Диссидент"

реж. Андрей Алферов и Станислав Гуренко

с 3 сентября

События украинской исторической драмы разворачиваются в Киеве в 1968 году. Главный герой Олег – бывший боец УПА, который после многих лет, проведенных в советских лагерях, пытается вернуться к обычной жизни. Однако его убеждения и горький опыт не позволяют ему этого сделать. Он начинает задумываться о протесте, но на фоне советских репрессий его ничего не подозревающую жену начинают допрашивать.

Интересно, что премьера фильма состоялась еще в 2024 году на Туринском кинофестивале, где он вошел в основной конкурс и получил специальную награду жюри. Национальная премьера состоится 3 сентября.

"Надежда"

реж. На Хонг-джин

с 3 сентября

Перенесемся в мир напряженной фантастики вместе с южнокорейским фильмом "Надежда", который украинские зрители смогут увидеть в кинотеатрах уже с 3 сентября.

Жители отдаленного села начинают сообщать о загадочном существе. Главные герои отправляются на вызов, чтобы разобраться в ситуации, однако выясняют, что зверь не один и имеет неземное происхождение. Таким образом события превращаются в жестокую борьбу за выживание и потенциальную угрозу для всего мира.

Важно

10 сериалов, как "Игра престолов": высокие рейтинги, хорошие отзывы и неожиданные финалы

Бюджет фильма – более 40 млн долларов. Это делает его одним из самых дорогих в своей стране. Интересно, что в нем снялась голливудская супружеская пара – Майкл Фассбендер и Алисия Викандер.

В этом году фильм был отобран и представлен на Каннском кинофестивале.

"Над бездной 2"

реж. Майкл Спириг и Питер Спириг

с 10 сентября

Предыстория. В 2022 году фильм "Над бездной" неожиданно для всех произвел настоящий фурор в прокате. В центре сюжета – две подруги, застрявшие на телебашне.

Фильму удалось удержать зрителя в напряжении до самого финала, который, кстати, оказался весьма неожиданным. Таким образом "Над бездной" с бюджетом всего лишь $3 млн собрал более $18 млн. Когда такое происходит, творческая команда быстро приступает к работе над сиквелом! Именно его мы сможем увидеть в кинотеатрах уже с 10 сентября.

События новой части разворачиваются в Таиланде. Две подруги хотят пройти по знаменитой деревянной тропе на горе Кван. Происходит оползень, и девушки оказываются заблокированными на хрупкой конструкции, без еды и воды на высоте более 900 метров. Мастхэв среди любителей напряженных историй.

"Практическая магия 2"

реж. Сюзанна Бир

с 10 сентября

Сандра Баллок и Николь Кидман вновь вернутся к ролям сестер Оуэнс – спустя почти 30 лет после выхода первого фильма.

В новой части появится новое поколение, а сестры столкнутся с древним семейным проклятием, которое портит жизнь женщинам в их роду. Чтобы предотвратить это, им придется разгадать тайны своего прошлого и выяснить истинное происхождение магии.

Напоминаем, что фильм снят по роману Алисы Гоффман "Книга магии", так что любители комедийного фэнтези – приготовьтесь!

"Resident Evil: Дом зла"

реж. Зак Креггер

с 17 сентября

Новое переосмысление знаменитой франшизы от режиссера Зака Креггера, прославившегося благодаря фильмам ужасов "Оружие" и "Варвар". Наш герой Брайан – обычный медицинский курьер, который оказывается втянут в ужасное происшествие и вынужден бороться за жизнь. Он впервые сталкивается с зараженными мутантами и вынужден на ходу учиться выживать в темном заснеженном лесу, где из каждого угла подстерегает опасность.

Режиссер сознательно не хотел экранизировать историю Леона или Клэр. Его цель – создать оригинальную историю во вселенной Resident Evil, которая бы существовала параллельно событиям игр. Креггер черпал вдохновение прежде всего в механике survival horror, герои которого, постоянно сталкиваясь с ограниченными ресурсами в поисках оружия, постепенно исследуют новые локации и постоянно чувствуют опасность.

Режиссер стремится передать ощущение, будто мы сами оказались в самой игре. Удалось ли ему это, мы сможем убедиться с 17 сентября в кинотеатрах.

"Родственники"

реж. Андрей Черешня

с 17 сентября

Украинская семейная комедия о борьбе за наследство. Герои фильма съезжаются в родительский дом на празднование юбилея бабушки. Однако пока вся семья собирается вместе, каждый мысленно делит ее дом под Киевом, а соседи делают ставки на то, кто в итоге получит наследство.

В фильме снялся всем хорошо знакомый актерский состав, в который вошли: Галина Корнеева, Назар Заднепровский, Ирина Мак, Вера Кобзар, Александр Ярема, Антонина Хижняк и Елена Узлюк.

Создатели фильма решили взять за основу ситуацию, знакомую многим, и сделать ставку на семейный юмор. Фильм недлинный, легкий и ненавязчивый, поэтому точно найдет свою аудиторию.

"Сердце Зверя"

реж. Дэвид Эйер

с 24 сентября

Завершаем месяц вместе с Брэдом Питтом в приключенческом боевике "Сердце зверя". Главный герой, Джеймс Белмонт, ветеран в отставке, вместе со своей служебной собакой попадает в авиакатастрофу в лесах Аляски. Он оказывается посреди дикой природы с травматическим опытом, приобретенным во время военных действий. И ему предстоит бороться с морозом, голодом и опасными хищниками. Таким образом, это история не только о выживании, но и о последствиях войны и тесной связи между человеком и собакой.

Режиссер фильма Дэвид Эйр, снявший "Ярость", "Отряд самоубийц" и "Патруль", уже успел зарекомендовать себя в Голливуде, однако этот жанр для него относительно нов.

"Фильм будет держать вас в напряжении до самого конца, а неожиданный поворот в финале подарит море слез и впечатлений", – отмечает Андрей Пушкаш.

Еще новости о кино

Напомним, что Фокус регулярно подбирает фильмы и сериалы на любой настрой.

Для вечера, когда хочется просто отвлечься от повседневных забот, подойдет подборка из 5 лучших детективных сериалов – драм от HBO и Apple TV.

Если же вам больше по душе короткий, но насыщенный формат, обратите внимание на мини-сериалы с высокими рейтингами – Netflix в последние годы сделал на них особую ставку.

А для тех моментов, когда не хватает мотивации двигаться дальше, мы подготовили подборку из 7 мотивационных фильмов, способных изменить отношение к привычным вещам и показать возможности, которые легко упустить.