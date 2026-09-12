Забудеш про "Величне століття": 6 турецьких серіалів, які затягують з головою

Турецькі серіали вже давно завоювали серця глядачів по всьому світу. "Величне століття. Роксолана" став справжнім феноменом, зібравши біля екранів телевізора мільйони українців. Одначе є й інші цікаві серіали з любовною лінією та історичним тлом.

На культовому "Величному столітті" турецькі серіали точно не закінчуються. Серед багатьох проєктів можна знайти як масштабні історичні драми, так і сучасні історії про зради, інтриги, помсти та заможні родини, за стінами яких ховається безліч страшних секретів.

Кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для Фокусу добірку турецьких серіалів, які можуть сподобатися прихильникам "Величного століття". Згадаємо сиквел Роксолани, драматичне кохання Фаріде та Камряна, міжнародний хіт "Нескінчене кохання" і менш очевидні, але не менш цікаві серіали, які можна подивитися із українським дубляжем або озвученням.

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"Величне століття. Кьосем"

2 сезони, 2015-2017 рр.

Події серіалу розгортаються приблизно через століття після історії Хюррем та Султана Сулеймана. На початку XVII ст., коли Османською імперією править молодий султан Ахмед, до його гарему потрапляє молода Анастасія, яку згодом назвали Кесем. Історія головної героїні чимось нагадує історію Хюррем: обидві намагалися вижити в токсичному середовищі палацу, завоювати довіру Султана та вижити під час політичних змов та переворотів.

Серіал став одним із найдорожчих і наймасштабніших історичних телевізійних проєктів Туреччини. Творці знову зробили ставку на величезні декорації, розкішні костюми та реконструкцію життя османського палацу. За популярністю "Величне століття. Кьосем" не змогла перевершити оригінал, однак серіал знайшов свою аудиторію, яка була в захваті від масштабних постановок та складної долі головної героїні. Це найближчий за атмосферою серіал до "Величне століття. Роксолана", тож глядачам однозначно сподобається.

"Корольок – пташка співоча"

1 сезон, 1986 р.

Багато хто знає новішу версію цього серіалу 2013 року, однак сьогодні ми хочемо порекомендувати старішу, 7-серійну версію, яка вийшла у 1986 році. Серіал заснований на класичному романі турецького письменника Решата Нурі Гюнтекіна. Його історія надзвичайно популярна в Туреччині, тому твір неодноразово екранізували.

У центрі історії Фаріде – сирота, яка після невдалої спроби вийти заміж, сімейних таємниць, зрад та ревнощів тікає з дому в пошуках нового життя. Події серіалу розгортаються у 20 ст. у непростий для Османської імперії період. Саме історичні моменти та війна впливають на хід подій, вчинки героїв та їхні життя. У серіалі присутня любовна лінія, однак головний акцент – дорослішання сильної жінки, яка проходить через багато випробувань.

"Наречена зі Стамбула"

3 сезони, 2017-2019 рр.

Мабуть, один із найцікавіших серіалів у цій добірці. Сюрейя – молода співачка, яка живе у Стамбулі, однак її життя різко змінюється, коли вона знайомиться з Фаруком. Він – представник однієї з найвпливовіших родин міста Бурса. Багатий, успішний, звиклий до зовсім іншого способу життя. Між героями виникає кохання, і вони одружуються.

Після переїзду у родинний маєток Боранів починається найцікавіше. Як і Хюррем, Сюррея не може знайти спільну мову зі своєю свекрухою, яка звикла все контролювати, на додачу героїня впродовж серіалу буде дізнаватися дедалі більше сімейних таємниць.

Багато є подібних мотивів з "Величне століття" – це, радше, сучасна історія, де молода жінка потрапляє до могутньої родини та змушена навчитися виживати у середовищі, де інші встановлюють жорсткі правила.

"Відважний і красуня"

1 сезон, 2016-2017 рр.

Якщо у "Величному столітті" вам подобалися сюжетні лінії, де герої нещадно завдавали помсти, то "Відважний і красуня" теж зайде.

У центрі сюжету Джесур, який приїжджає до невеликого містечка, де знайомиться із Сюхан – красивою жінкою з впливової родини. Між ними поступово виникають почуття, але поява Джесура в її житті непроста. Він переконаний, що батько Сюхан – могутній Тахсін Корлудаг, причетний до смерті його батька. Тому Джесур приїхав сюди – заради помсти, однак кохання до Сюхан руйнує його плани. Герой опиняється перед непростим вибором, продовжити помсту чи дозволити собі бути щасливим.

"Невірний"

2 сезони, 2020-2022 рр.

Успішна лікарка Асья, здавалося б, має ідеальне життя: успішна кар’єра, коханий чоловік та син. Однак одного дня вона починає підозрювати, що чоловік їй зраджує. Коли підозри підтверджуються, серіал набуває психологічного тиску та всіляких випробувань для героїні.

У "Величному столітті" через концепцію гарему такі речі зрадою не називали, хоча Хюррем це не подобалося, і вона хотіла позбутися нових наложниць. "Невірний" показує, як одна подія може зруйнувати роками побудоване життя та змусити людину боротися за себе, свою дитину і власне майбутнє, як це робила Хюррем.

Глядачі відзначають сильну акторську гру та несподівані повороти у сюжеті. Це зробить перегляд ще цікавішим.

"Нескінченне кохання"

2 сезони, 2015-2017 рр.

Тут немає султанів, палаців чи історичного підґрунтя, однак є боротьба за вплив, інтриги та сильна історія кохання, яку ми бачили у "Величному столітті". У центрі сюжету – Кемаль і Ніхан. Він виріс у звичайній родині та звик усього досягати власними силами, а вона належить до заможної сім’ї. Попри різне походження, між героями виникають сильні почуття, однак не все так просто.

У сюжеті з’являється Емір – надзвичайно багатий та впливовий чоловік. Він одержимий Ніхан і здатен на все заради неї. Тому кохання головних героїв проходить через надскладні випробування. "Нескінченне кохання" здобуло величезну міжнародну популярність і навіть отримало International Emmy Award у категорії "Найкраща теленовела" у 2017 році.

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