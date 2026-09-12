Забудешь о "Великолепном веке": 6 турецких сериалов, которые затягивают с головой

Турецкие сериалы уже давно покорили сердца зрителей по всему миру. "Великолепный век. Роксолана" стал настоящим феноменом, собрав у экранов телевизоров миллионы украинцев. Однако есть и другие интересные сериалы с любовной линией и историческим фоном.

На культовом "Великолепном веке" турецкие сериалы, безусловно, не заканчиваются. Среди множества проектов можно найти как масштабные исторические драмы, так и современные истории о предательстве, интригах, мести и богатых семьях, за стенами которых скрывается множество страшных секретов.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса подборку турецких сериалов, которые могут понравиться поклонникам "Великолепного века". Вспомним сиквел "Роксоланы", драматическую любовь Фариде и Камряна, международный хит "Бесконечная любовь" и менее известные, но не менее интересные сериалы, которые можно посмотреть с украинским дубляжом или озвучкой.

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"Великолепный век. Кёсем"

2 сезона, 2015-2017 гг.

События сериала разворачиваются примерно через столетие после истории Хюррем и султана Сулеймана. В начале XVII века, когда Османской империей правит молодой султан Ахмед, в его гарем попадает молодая Анастасия, которую впоследствии назвали Кесем. История главной героини чем-то напоминает историю Хюррем: обе пытались выжить в токсичной атмосфере дворца, завоевать доверие султана и устоять в условиях политических интриг и переворотов.

Сериал стал одним из самых дорогих и масштабных исторических телепроектов Турции. Создатели вновь сделали ставку на грандиозные декорации, роскошные костюмы и воссоздание жизни османского дворца. По популярности "Великолепный век. Кёсем" не смог превзойти оригинал, однако сериал нашёл свою аудиторию, которая была в восторге от масштабных постановок и сложной судьбы главной героини. Это сериал, наиболее близкий по атмосфере к "Великолепному веку. Роксолана", поэтому зрителям он однозначно понравится.

"Королек – певчая птичка"

1-й сезон, 1986 г.

Многие знакомы с более поздней версией этого сериала 2013 года, однако сегодня мы хотим порекомендовать более старую, 7-серийную версию, вышедшую в 1986 году. Сериал основан на классическом романе турецкого писателя Решата Нури Гюнтекина. Его история чрезвычайно популярна в Турции, поэтому произведение неоднократно экранизировали.

В центре сюжета – Фариде, сирота, которая после неудачной попытки выйти замуж, семейных тайн, измен и ревности сбегает из дома в поисках новой жизни. События сериала разворачиваются в XX веке, в непростой для Османской империи период. Именно исторические моменты и война влияют на ход событий, поступки героев и их жизни. В сериале присутствует любовная линия, однако главный акцент – взросление сильной женщины, которая проходит через множество испытаний.

"Невеста из Стамбула"

3 сезона, 2017-2019 гг.

Пожалуй, один из самых интересных сериалов в этой подборке. Сюрейя – молодая певица, живущая в Стамбуле, однако её жизнь резко меняется, когда она знакомится с Фаруком. Он – представитель одной из самых влиятельных семей города Бурса. Богатый, успешный, привыкший к совершенно иному образу жизни. Между героями зарождается любовь, и они вступают в брак.

После переезда в семейное поместье Боранов начинается самое интересное. Как и Хюррем, Сюррея не может найти общий язык со своей свекровью, которая привыкла всё контролировать, к тому же героиня на протяжении сериала будет узнавать всё больше семейных тайн.

В сериале "Великолепный век" много подобных мотивов – это, скорее, современная история, в которой молодая женщина попадает в влиятельную семью и вынуждена научиться выживать в среде, где другие устанавливают жесткие правила.

"Смельчак и красавица"

1-й сезон, 2016-2017 гг.

Если в "Великолепном веке" вам нравились сюжетные линии, где герои безжалостно мстили, то "Смелый и красавица" тоже вам понравится.

В центре сюжета – Джесур, который приезжает в небольшой городок, где знакомится с Сюхан – красивой женщиной из влиятельной семьи. Между ними постепенно зарождаются чувства, но появление Джесура в её жизни не обходится без сложностей. Он убеждён, что отец Сюхан – могущественный Тахсин Корлудаг – причастен к смерти его отца. Поэтому Джесур приехал сюда – ради мести, однако любовь к Сюхан разрушает его планы. Герой оказывается перед непростым выбором: продолжить месть или позволить себе быть счастливым.

"Неверный"

2 сезона, 2020-2022 гг.

Успешная врач Ася, казалось бы, ведет идеальную жизнь: успешная карьера, любимый муж и сын. Однако однажды она начинает подозревать, что муж ей изменяет. Когда подозрения подтверждаются, сериал наполняется психологическим напряжением и всевозможными испытаниями для героини.

В сериале "Великолепный век" из-за концепции гарема подобные вещи не называли изменой, хотя Хюррем это не нравилось, и она хотела избавиться от новых наложниц. "Неверный" показывает, как одно событие может разрушить построенную годами жизнь и заставить человека бороться за себя, своего ребёнка и собственное будущее, как это делала Хюррем.

Зрители отмечают сильную игру актёров и неожиданные повороты в сюжете. Это сделает просмотр ещё более увлекательным.

"Бесконечная любовь"

2 сезона, 2015-2017 гг.

Здесь нет султанов, дворцов или исторической основы, однако есть борьба за влияние, интриги и сильная история любви, которую мы видели в "Великом веке". В центре сюжета – Кемаль и Нихан. Он вырос в обычной семье и привык всего добиваться собственными силами, а она принадлежит к состоятельной семье. Несмотря на разное происхождение, между героями возникают сильные чувства, однако не всё так просто.

В сюжете появляется Эмир – чрезвычайно богатый и влиятельный человек. Он одержим Нихан и готов на всё ради неё. Поэтому любовь главных героев проходит через чрезвычайно сложные испытания. "Бесконечная любовь" обрела огромную международную популярность и даже получила премию International Emmy Award в категории "Лучшая теленовелла" в 2017 году.

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