Во Франции проходит "Lumière festival 2026": лауреатами стали культовые братья Коэны (фото, видео)

Во французском Лионе проходит 18-й международный кинофестиваль "Lumière festival", который состоится с 10 по 18 октября. В этом году зрителям предложат более 450 разнообразных работ — от старых фильмов эпохи немого кино до специальной программы.

Организаторы сообщили, что в этом году лауреатами премии братьев Люмьер станут культовые братья-режиссёры из США Итан и Джоэл Коэны, известные по фильмам "Большой Лебовски", "Старикам здесь не место" и другими картинами. Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

В описании награды отмечается, что братья Коэны "создали огромный корпус работ", в котором исследовали фильмы жанров нуар, комедии, вестерны, триллеров, криминальных драм и даже "музыкальные темы с радостной и безграничной свободой — жанры, которые они любят подрывать, смешивать и переосмысливать".

"Выдающиеся рассказчики и искусные сценаристы, они сразу же демонстрируют характерные черты своего мастерства: черный юмор, изящество повествования, острые диалоги, музыкальную остроту и визионерскую мизансцену, завершающуюся кинематографическим стилем, одновременно щедрым и уникальным", — говорится в тексте номинации.

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Братья Коэны стали лауреатами французского фестиваля "Lumière" Фото: Facebook

Что известно о фестивале и мероприятиях

По заявлению организаторов фестиваля, в рамках "Lumière festival" состоится презентация более 450 работ, в том числе ряд премьер и показов авторского кино. Посетителям фестиваля также предложат просмотр фильмов режиссёров современного и чёрно-белого кино.

В рамках фестиваля для всех желающих пройдут открытые встречи и интервью с актёрами, мастер-классы и выставки кино- и фотопродукции. В настоящее время в рамках фестиваля приглашены такие режиссёры и звезды кино, как Хавьер Бардем, Чжан Цзыи, Агнес Жауи, братья Коэны и другие.

Ранее Фокус сообщал о том, как премию BAFTA получил фильм о военной пропаганде в РФ. В номинации "Лучший документальный фильм" награду присудили картине "Мистер Никто против Путина".

Впоследствии стало известно о девяти главных фильмах октября. Октябрь подготовил для зрителей немало премьер, на которые стоит обратить внимание — от экранизации бестселлера до ключевых авторских фильмов осени.