Кинофестиваль "Молодость" объявил программу короткометражных фильмов: список работ (фото)

Киевский международный кинофестиваль "Молодость" объявил программу короткометражных фильмов в рамках своего юбилейного 55-го сезона. В эту группу войдет ряд как зарубежных, так и украинских работ.

В программу вошли 17 короткометражных фильмов, среди которых есть работы украинских авторов. Об этом говорится в сообщении кинофестиваля в социальных сетях.

Все 17 работ будут представлять разные страны — от Бельгии и Индии до Соединённого Королевства и Украины. Сам фестиваль пройдёт в Киеве в период с 24 октября по 1 ноября.

Полный перечень короткометражных фильмов на фестивале "Молодость-2026": список

В рамках Short Competition будут представлены следующие работы:

Человек без качеств / The Man Without Qualities, София Романо / Sofia Romano, Бельгия / Belgium, 2026

Стрижка / The Cut, Юлия Станишевская / Julia Staniszewska, Польша / Poland, 2025

Диего / Diego, Мелисса Сильвера / Mélissa Silveira, Франция / France, 2025

Молния / Thunder, Маурисио Караско Толоса / Mauricio Carrasco Tolosa, Франция / France, 2026

Тетя Лика и её горб / Auntie Lica The Hunchback, Пауль-Резван Маковей / Paul-Razvan Macovei, Румыния / Romania, 2025

День святого Валентина / Valentine’s Day, Антон Ифланд Штеттнер / Anton Iffland Stettner, Бельгия / Belgium, 2026

Тишина / Silence, Павел Шпегун / Pavlo Shpegun, Украина / Ukraine, 2026

Шум / The Buzz, Кейт дель Кастильо / Kate Del Castillo, Мексика / Mexico, 2026

Курица / Gallina, Фернандо Рейнальдос / Fernando Reinaldos, Испания / Spain, 2025

Процедура / Procedure, Рабия Эзмен / Rabia Özmen, Турция / Turkey, 2025

Песок / Sand, Шахаф Синай, Эяль Рое / Shahaf Sinai, Eyal Roe, Израиль, Украина, США / Israel, Ukraine, USA, 2026

Еще один день в металлической коробке / Another Day In The Metal Box, Глеб Фельдман / Gleb Feldman, Украина / Ukraine, 2026

"Аасмани" / Aasmani, Сайони Гупто / Sayani Gupta, Индия / India, 2026, 30’

Хлебная песня / Breadsong, Катарина Ауле / Katariina Aule, Эстония / Estonia, 2025

Плакальщицы / Mourners, Ребека Арналь / Rebeca Arnal, Испания / Spain, 2025

Добро пожаловать в Tool Shed / Welcome to Tool Shed, Эндрю Клаус-Виньерд / Andrew Klaus-Vineyard, США / USA, 2026

История с зачатием / Conception Game, Натали Арл-Тойн / Natalie Arle-Toyne, Соединённое Королевство / UK, 2025

Видео дня

Ранее Фокус сообщал о том, что "ГогольФест" возвращается в Киев спустя 9 лет. Фестиваль известен своими спектаклями и умением освещать актуальные темы, и в этом году он обещает то же самое, несмотря на изменения, вызванные войной.

Впоследствии стало известно, что во Франции проходит культовый "Lumière festival 2026". Организаторы сообщили, что в этом году лауреатами премии братьев Люмьер станут культовые братья-режиссёры из США Итан и Джоэл Коэны, известные по фильмам "Большой Лебовски", "Старикам здесь не место" и другими картинами.