"ГогольФест" возвращается в Киев спустя 9 лет: новые идеи, старые традиции и десятки артистов

"20 лет спустя". В сентябре этого года "ГогольФест" возвращается в Киев с новой программой, чтобы отпраздновать свое 20-летие и собрать ценителей искусства. Какова миссия проекта и какие мероприятия ждут посетителей — в материале "Фокуса".

После девятилетнего перерыва фестиваль "ГогольФест" наконец возвращается в Киев, чтобы отпраздновать свое 20-летие и собрать поклонников современного искусства. Этот междисциплинарный фестиваль, объединяющий театр, музыку, кино и визуальное искусство, полон новых идей и постарается продемонстрировать их миру в сентябре. Фестиваль известен своими спектаклями и умением освещать актуальные темы, и в этом году он обещает то же самое, несмотря на изменения, вызванные войной.

Инициатива была основана в 2007 году и существенно изменила тогдашнюю украинскую культурную сцену. Привлекая тысячи посетителей в Киеве и по всей Украине, фестиваль стал одним из самых интересных ежегодных мероприятий для людей разных возрастных групп, а особенно для молодежи.

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Последний раз "ГогольФест" проходил в Киеве в сентябре 2017 года. Тогда концепция организаторов называлась "Ковчег". Основная идея заключалась в том, что мир вокруг нас с каждым днем становится все опаснее. Организаторы призвали найти убежище, где люди смогут сохранить свою свободу и чувствовать себя людьми.

Однако вскоре после сентября того года проект завершил свою традиционную ежегодную программу. Организаторы решили уделить больше внимания другим регионам Украины и отправились в гастроли. После полномасштабного вторжения люди ожидали, что "ГогольФест" вернется в свой родной город — Киев. Однако из соображений безопасности это стало возможным только в 2026 году.

Теперь концепция изменилась. Поскольку в 2026 году фестиваль будет отмечать 20-летний юбилей, его темой станет "20 лет спустя". Программа призвана исследовать искусство как форму самовыражения и выражения позиции.

Режиссер Влад Троицкий, организатор "ГогольФеста", отмечает, что хочет создать ощущение общности среди тех, кто примет участие в фестивале через два месяца.

"ГогольФест — это гимн. Но этот гимн — осознанный и ответственный", — сказал Троицкий.

Организатор "ГогольФеста" Влад Троицкий Фото: Укринформ

В предыдущие годы традицией фестиваля было превращение некоторых киевских культурных площадок в пространства для выступлений и выставок. На этот раз фестиваль пройдет на Аллее Героев Небесной Сотни в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец).

В этом году на мероприятии планируется собрать 50 художников из Украины и других регионов Европы.

Кроме того, среди специальных спектаклей будет пьеса "Город Марии", которую впервые покажут после премьеры во Франции. В сентябре также состоится премьера украинско-немецкого драматического проекта "Сердце матери: дети спасают наши слезы". Проект рассказывает историю украинских матерей, чьи дети находятся на фронте. Также будет показан спектакль "Энеида" с участием Театра ветеранов.

Режиссер Ольга Семешкина рассказывает об идее, лежащей в основе "Энеиды".

"Спектакль "Энеида" о том, что человек, самостоятельно преодолевший боль и травмы, может радоваться жизни", — говорит она.

"ГогольФест" пройдет с 16 по 20 сентября и станет напоминанием о том, что украинское искусство и впредь может процветать, несмотря на вызовы войны.