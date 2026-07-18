"ГогольФест" повертається в Київ після 9 років: нові меседжі, старі традиції та десятки артистів

"20 років потому." Цього вересня "ГогольФест" повертається у Київ з новою програмою, щоб відсвяткувати своє 20-річчя та зібрати поціновувачів мистецтва. Яка місія проєкту та які заходи очікуватимуть відвідувачів — у матеріалі Фокусу.

Після дев’ятирічної перерви фестиваль "ГогольФест" нарешті повертається до Києва, щоб відсвяткувати своє 20-річчя та зібрати шанувальників сучасного мистецтва. Цей міждисциплінарний фестиваль, що поєднує театр, музику, кіно та візуальне мистецтво, має нові ідеї і спробує продемонструвати їх світові у вересні. Фестиваль відомий своїми виставами та вмінням висвітлювати актуальні теми, і цього року він обіцяє те саме, незважаючи на зміни, спричинені війною.

Ініціатива була заснована у 2007 році й суттєво змінила тодішню українську мистецьку сцену. Приваблюючи тисячі відвідувачів у Києві та по всій Україні, фестиваль став одним із найцікавіших щорічних заходів для людей різних вікових груп, а особливо для молоді.

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Востаннє "ГогольФест" відбувався у Києві у вересні 2017 року. Тоді концепція організаторів мала назву "Ковчег". Меседж сконцентрувався на тому, що світ навколо нас з кожним днем стає дедалі небезпечнішим. Організатори закликали знайти притулок, де люди зможуть зберегти свою свободу та почуватися людьми.

Однак незабаром після вересня того року проєкт завершив свою звичну щорічну програму. Організатори вирішили приділити більше уваги іншим регіонам України та поїхали у гастролі. Після повномасштабного вторгнення люди очікували, що "ГогольФест" повернеться до свого рідного міста — Києва. Проте з міркувань безпеки це стало можливим лише 2026 року.

Тепер концепція інша. Оскільки у 2026 році фестиваль відзначатиме 20-річний ювілей, його темою стане "20 років потому". Програма має на меті дослідити мистецтво як форму самовираження та позиції.

Режисер Влад Троїцький, організатор "ГогольФесту", зазначає, що хоче створити спільне відчуття серед тих, хто візьме участь у фестивалі через два місяці.

"ГогольФест — це гімн. Але цей гімн — свідомий і відповідальний", — сказав Троїцький.

Організатор "ГогольФесту" Влад Троїцький Фото: Укрінформ

Традицією фестивалю в попередні роки було перетворення деяких київських мистецьких майданчиків на простори для виступів та виставок. Цього разу фестиваль відбудеться на Алеї Героїв Небесної Сотні в Міжнародному центрі культури та мистецтв (Жовтневий палац).

Цьогорічні виступи обіцяють зібрати разом 50 митців з України та інших регіонів Європи.

Крім того, серед спеціальних вистав буде п’єса "Місто Марії", яку вперше покажуть після прем’єри у Франції. У вересні також відбудеться прем’єра українсько-німецького драматичного проєкту "Серце Матері: діти рятують наші сльози". Проєкт розповідає історію українських матерів, чиї діти перебувають на фронті. Також покажуть виставу "Енеїда" за участю Театру ветеранів.

Режисерка Ольга Семьошкіна розповідає про ідею, що лежить в основі "Енеїди".

"Вистава "Енеїда" про те, що людина, яка самостійно пройшла через біль і травми, може радіти життю", — каже вона.

"ГогольФест" відбудеться з 16 по 20 вересня і стане нагадуванням про те, що українське мистецтво й надалі може процвітати, незважаючи на виклики війни.