"Важливо для захисту": Кабмін змінив правила використання культурних пам'яток і територій, деталі

В Україні офіційно було уніфіковано принципи збереження пам'яток культурної спадщини. Відповідно до нових положень, тепер історичні об'єкти отримають законодавчий механізм захисту від незаконних ремонтних, забудовних чи інших робіт.

Постанова Кабміну "Про затвердження Порядку визначення режимів використання пам’ятки культурної спадщини" набула чинності, а Мінкульт вважає, що це сприятиме посиленню захисту об'єктів культурної спадщини. Про це йдеться в заяві міністерства.

"Постанова визначає чіткий механізм розроблення та затвердження документації для пам’яток та їхніх територій. Це важливо для захисту самої пам’ятки, її історичного середовища, а також для відповідального використання територій і планування господарської діяльності", — сказала міністерка культури України Тетяна Бережна.

У Мінкульті додають, що тепер буде змінено режим використання пам’яток та прилеглих до них територій. Зокрема, тепер для всіх об'єктів відповідного встановлюватиму умови утримання, порядок і періодичність ремонту, заходи для захисту від пошкодження, руйнування або знищення, а також обмеження щодо будь-яких робіт, які можуть загрожувати пам’ятці.

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"Для територій пам’яток документація також визначатиме дозволені та заборонені види діяльності, обмеження у використанні земель, вимоги до нового будівництва у межах території пам’ятки. Зокрема, йдеться про допустиму висотність та інші граничні параметри забудови, збереження історичного ландшафту, цінних панорам і силуетів", — вказано в заяві Мінкульту.

Раніше Фокус повідомляв про культурну економію під час війни. За словами письменника Олега Єльцова, що державі слід активніше долучатися до промоції культурних проєктів і програм під час війни шляхом стимулів і економічних поступок для громадян.

Згодом стало відомо про наслідки для українського книговидання після літніх ударів РФ по Україні. Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вказує, що атаки на книги не слід розглядати окремі випадки, а як частину цілеспрямовано кампанії загарбників з атак на склади, склади та центри виконання робіт будь-якого виду.