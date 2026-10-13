"Важно для защиты": Кабмин изменил правила использования культурных памятников и территорий, детали

В Украине были официально унифицированы принципы сохранения памятников культурного наследия. Согласно новым положениям, теперь исторические объекты получат законодательный механизм защиты от незаконных ремонтных, строительных или иных работ.

Постановление Кабмина "Об утверждении Порядка определения режимов использования памятников культурного наследия" вступило в силу, а Минкульт считает, что это будет способствовать усилению защиты объектов культурного наследия. Об этом говорится в заявлении министерства.

"Постановление определяет четкий механизм разработки и утверждения документации для памятников и прилегающих к ним территорий. Это важно для защиты самого памятника, его исторической среды, а также для ответственного использования территорий и планирования хозяйственной деятельности", — сказала министр культуры Украины Татьяна Бережная.

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В Минкульте добавляют, что теперь будет изменен режим использования памятников и прилегающих к ним территорий. В частности, теперь для всех объектов соответствующего статуса будут устанавливаться условия содержания, порядок и периодичность ремонта, меры по защите от повреждения, разрушения или уничтожения, а также ограничения в отношении любых работ, которые могут представлять угрозу для памятника.

"Для территорий памятников документация также будет определять разрешенные и запрещенные виды деятельности, ограничения на использование земель, требования к новому строительству в пределах территории памятника. В частности, речь идет о допустимой высоте и других предельных параметрах застройки, сохранении исторического ландшафта, ценных панорам и силуэтов", — говорится в заявлении Минкульта.

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