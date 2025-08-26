Культурная экономия во время войны: для чего воюет Украина и что она защищает

Related video

Подзаработать на культуре

Попался на глаза новый список выставок недели. Все сухо, по-деловому: что, где, когда, почем. Вот это "почем" режет глаз: буквально все выставки — в государственных музеях, коммунальных и в частных галереях выровняли цены. С недавних пор они прилично возросли: 200 грн полный билет, 100 грн – льготный. Цена приближается к европейской. Да-да, на Западе стандартная цена в небольшие музеи — 5-7 евро. В мировые сокровищницы культуры вроде парижского Лувра или амстердамского Рейхсмузеума — впятеро выше. Однако это музеи мирового значения, чьи коллекции бесценны.

Украина не может похвастаться подобными сокровищницами мировых шедевров. Музейную бедность компенсируем мазней под названием современное или, как еще модного говорить, "элитарное" искусство. Цена ему – грош. Так откуда такие цены на входные билеты? Высокое искусство никогда не было бизнесом, если не брать в расчет коллекционеров. Впрочем, Рембрандта и Ван Гога почти невозможно уже обнаружить на мировых аукционах – там торгуют авторами пожиже и модным новоделом.

Высокое музыкальное, изобразительное, театральное искусство повсеместно дотационное. Государство заинтересовано развивать вкус, тягу к прекрасному своих граждан: это одна из основных его функций. Но украинское государство не только не удосужилось за десятилетия существования наполнить музейные фонды чем-то по-настоящему достойным, но в значительной мере разбазарило то, что имело, многие картины были украдены и заменены копиями с фальшивыми сертификатами соответствия. А вот повышать стоимость билетов – это пожалуйста.

Кто-то возразит: все дорожает, деньги уходят на войну, тут уж не до музеев-филармоний. То же самое говорили Черчиллю в начале Второй мировой, на что он заявил: для чего же мы тогда воюем и что защищаем?

Действительно: за что воюем? И почему главный вопрос в торгах о мире: гарантии безопасности? Наверное потому что все хотят защитить от повторения войны детей, следующие поколения украинцев. А от дикости разве защищать не нужно? Где, как не в музеях-театрах-филармониях, насаждать доброе и вечное? Много ли выиграет государство и бюджет от роста цен на билеты? Ничего. Многие ли захотят выложить 200 грн за посещение посредственной выставки или концерта? Большинство переведет это в литры пива и поспешит в лавку за "Черниговским" и чипсами.

Снизьте цены — будет больше посетителей, соберете ту же выручку. А сегодня выставочные залы зачастую безлюдны. Так почему бы не заманить на встречу с прекрасным молодежь, объявив им бесплатный вход, как это заведено в государственных европейских музеях? У нас же с бедных студентов сдерут "по-божески" 100 грн — немалые деньги для молодняка. Моя дочь закончила два музыкальных учебных заведения, сейчас поступила в третье. Никуда, кроме оперы, студентов музыкального профиля бесплатно не пускают, даже в филармонию, даже в дома-музеи композиторов. В лучшем случае — студенческая скидка. А почти везде в мире — бесплатный вход для молодежи, для пенсионеров и инвалидов. Журналистам, кстати, тоже бесплатный вход (догадайтесь, почему). Может, этим следует заняться государству, а не переименовывать консерватории, закрывать музеи и крушить памятники?.. Иначе: за что и ради кого воюем?

