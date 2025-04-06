Украинский МРЭО можно пройти за час: особенности процедуры на основе личного опыта

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Я видел реформу МВД!

Трудно оценить вклад автора в литье грязи на преступную милицейско\полицейскую власть, включая всех ее руководителей, начиная с Кравченко и заканчивая смельчаком Денисом Монастырским, влетевшим персональным вертолетом в броварской детский сад. Сколько же ими украдено, сколько дел развалено, сколько схем организовано...

Окончательно похоронила надежду на излечение урода МВД реформа Авакова-Наема и других "правозащитников". Об этой показухе я тоже писал в убеждении, что дальше будет только хуже. Собственно, деградацию системы не прекратила даже война. Но сегодня я получил ошеломляющий удар, который показал: что-то оно происходит положительное в гнилой системе МВД.

Имел повод посетить киевский центр МРЭО. Готовился к худшему, зная о теневых аферах работников системы, об искусственных очередях, о дефиците талонов, о задержании руководителей-взяточников. Что по факту?

Надо зарегистрировать авто. Имею пакет документов. Через интернет за пять минут получаю номер билета регистрации в ближайшем МРЭО. В положенное время пришел и не увидел очередей. Более того, в фойе можно получить такой же талон буквально день-в-день, без очередей и толкотни.

Поднимаюсь в зал, в центре которого — зона со специалистами в окошках, над ними — экраны, где высвечивается номерок посетителя и окошко специалиста, который с вами будет работать. Все по-человечески. Вокруг — куча стульев, на некоторых сидят люди, ждут своей очереди. Я просидел 20 минут, некоторые меньше. Улыбчивая дама берет документы, молча делает свою работу, просит расписаться где надо и направляет в кассу. Через пять минут все оплачиваю, отдаю чеки той же женщине. Через пятнадцать минут в другом окошке забираю номерные знаки и пластик техпаспорта. Все! Уложился меньше чем за час! А через два часа данные техпаспорта уже появляются в "Дії" без всяких усилий с моей стороны.

Я не встретил хамства, рогульства, предложений от "решалов", потому что здесь нечего решать — все предельно "френдли", все продумано. В такие нечастые моменты я горжусь своим государством и начинаю уважать систему МВД, которой желаю скорейшего окончательного выздоровления.

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