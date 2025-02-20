Patriot сжигает миллиарды: сколько стоит война Украине и где брать деньги дальше

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Военно-финансовые раздумья дилетанта

Признаюсь: я дилетант в военном деле. Поэтому стараюсь слушать профессионалов. Но ни один из них толком не рассказывал, сколько стоит война и откуда нам брать деньги на нее. Напомню: оборонный бюджет Украины прошлого года составил 1570 млрд грн — это 22% госбюджета. При этом дефицит бюджета немного даже превышал военные расходы — 1690 млрд грн. То есть воюем в долг. Естественно, партнеры помогают. Но некоторые уже пытаются за эту помощь получить права на полезные ископаемые и инфраструктуру.

Итого: мы в состоянии тратить в год около 40 млрд долларов. Много это или мало? Для сравнения: одна батарея ЗРК "Пэтриот" в среднем стоит 1 млрд дол. Принято считать, что их использование могут позволить себе только богатые страны, к которым мы, увы, не относимся.

Украинцы сильно радовались, получив несколько батарей "Пэтриот". Они нам достались, вероятно, даром. Но никто не говорит, сколько стоит их эксплуатация и обслуживание. Можно сказать одно: это дорого. Вчера рашисты влупили по Одессе, часть города осталась без света и тепла. Сегодня наш президент довольно бурно отреагировал на ту дичь, которую нес накануне американский президент. Оставим в стороне цифры популярности Зеленского среди избирателей. Но он, среди прочего, сказал любопытную фразу: враг стрелял по одному из наших городов, а у нас не оказалось ракет "Пэтриот". Город не был назван, но несложно догадаться, что речь шла про Одессу. Отсюда вывод: долгожданные ЗРК у нас есть, но стрелять им нечем.

Мало кто интересовался, сколько стоят те "бабах", которые не дают спать украинцам в ходе обстрелов. Один выстрел "Пэтриот" в зависимости от модификации ракеты — от 2 до 4 миллионов долларов. Обстрелы нашей территории случаются регулярно, порой цели исчисляются десятками. Таким образом, отражение одной атаки нашими ПВО может обходиться в сотню миллионов долларов и больше. Десять атак — миллиард! А у нас их всего сорок на год.

Самолеты F-16 — тоже дорогое удовольствие Фото: U.S. Army

Не меньше радовались при получении самолетов Ф-16. И, судя по всему, их парк растет. Машина сама по себе недешевая, но, вероятно, достались они нам бесплатно. Но что с их обслуживанием и эксплуатацией, не говоря уж про боеприпасы, которые тоже недешевы? Принято считать, что один час налета Ф-16 обходится от 8 до 22 тысяч долларов, а на более старых (те, что нам предоставили) — до 32 тысяч долларов. В прошлом году США одобрили пакет услуг по обслуживанию Ф-16 Украины на сумму 266,4 млн долларов.

А ведь мы еще мечтаем пополнить авиапарк "Гриппенами". Думаю, не ошибусь, если оценю обслуживание украинского авиапарка минимум в миллиард полновесных долларов.

Не стану углубляться дальше в военную бухгалтерию, чтобы не пугаться и не пугать читателей. Вопрос: а как мы все это финансово потянем без сторонней помощи, даже в случае прекращения боевых действий? Поэтому, когда наш президент заявляет о необходимости содержания даже в мирное время армии в несколько сот тысяч человек, я задаюсь вопросом: кто-то делал подсчеты, откуда мы возьмем эти миллиарды? Без таких подсчетов все разговоры про нашу стойкость и готовность бороться до победного конца — пустые лозунги. И когда Трамп заявляет, что Путин в состоянии разрушить наши города, возможно, он намекает, что нам просто нечем будет защищаться, если США решат окончательно прекратить военно-финансовую помощь? Удивляюсь, почему многочисленные военные эксперты не касаются этой темы.

В свете смены настроений в Вашингтоне, мне кажется необдуманной позиция нашего руководства в отношениях с командой Трампа. Нам жизненно важно поддерживать добрые отношения с американцами, кто бы не находился в Белом доме. Возможно, следует сменить праведный гнев на более сдержанную политику, не ставить ультиматумов и обходить углы. Непримиримая позиция может очень дорого обойтись нашей стране, которой платить нечем.

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