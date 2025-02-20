Patriot спалює мільярди: скільки коштує війна Україні та де брати гроші далі

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Військово-фінансові роздуми дилетанта

Зізнаюся: я дилетант у військовій справі. Тому намагаюся слухати професіоналів. Але жоден із них толком не розповідав, скільки коштує війна і звідки нам брати гроші на неї. Нагадаю: оборонний бюджет України минулого року становив 1570 млрд грн — це 22% держбюджету. Водночас дефіцит бюджету дещо навіть перевищував військові витрати — 1690 млрд грн. Тобто воюємо в борг. Природно, партнери допомагають. Але деякі вже намагаються за цю допомогу отримати права на корисні копалини та інфраструктуру.

Разом: ми в змозі витрачати на рік приблизно 40 млрд доларів. Багато це чи мало? Для порівняння: одна батарея ЗРК "Петріот" у середньому коштує 1 млрд дол. Прийнято вважати, що їх використання можуть дозволити собі тільки багаті країни, до яких ми, на жаль, не належимо.

Українці сильно раділи, отримавши кілька батарей "Петріот". Вони нам дісталися, ймовірно, задарма. Але ніхто не каже, скільки коштує їхня експлуатація та обслуговування. Можна сказати одне: це дорого. Учора рашисти влупили по Одесі, частина міста залишилася без світла і тепла. Сьогодні наш президент досить бурхливо відреагував на ту дичину, яку ніс напередодні американський президент. Залишимо осторонь цифри популярності Зеленського серед виборців. Але він, зокрема, сказав цікаву фразу: ворог стріляв по одному з наших міст, а у нас не виявилося ракет "Петріот". Місто не було названо, але нескладно здогадатися, що йшлося про Одесу. Звідси висновок: довгоочікувані ЗРК у нас є, але стріляти їм нічим.

Мало хто цікавився, скільки коштують ті "бабах", які не дають спати українцям під час обстрілів. Один постріл "Петріот" залежно від модифікації ракети — від 2 до 4 мільйонів доларів. Обстріли нашої території трапляються регулярно, часом цілі обчислюються десятками. Отже, відбиття однієї атаки нашими ППО може обходитися в сотню мільйонів доларів і більше. Десять атак — мільярд! А у нас їх усього сорок на рік.

Літаки F-16 — теж дороге задоволення Фото: U.S. Army

Не менше раділи під час отримання літаків Ф-16. І, з огляду на все, їхній парк зростає. Машина сама собою недешева, але, ймовірно, дісталися вони нам безкоштовно. Але що з їхнім обслуговуванням та експлуатацією, не кажучи вже про боєприпаси, які теж недешеві? Прийнято вважати, що одна година нальоту Ф-16 обходиться від 8 до 22 тисяч доларів, а на старіших (ті, що нам надали) — до 32 тисяч доларів. Минулого року США схвалили пакет послуг з обслуговування Ф-16 України на суму 266,4 млн доларів.

Але ж ми ще мріємо поповнити авіапарк "Гриппенами". Думаю, не помилюся, якщо оціню обслуговування українського авіапарку мінімум у мільярд повновагих доларів.

Не стану заглиблюватися далі у військову бухгалтерію, щоб не лякатися і не лякати читачів. Питання: а як ми все це фінансово потягнемо без сторонньої допомоги, навіть у разі припинення бойових дій? Тому, коли наш президент заявляє про необхідність утримання навіть у мирний час армії в кілька сотень тисяч осіб, я ставлю запитання: хтось робив підрахунки, звідки ми візьмемо ці мільярди? Без таких підрахунків усі розмови про нашу стійкість і готовність боротися до переможного кінця — порожні гасла. І коли Трамп заявляє, що Путін у змозі зруйнувати наші міста, можливо, він натякає, що нам просто нічим буде захищатися, якщо США вирішать остаточно припинити військово-фінансову допомогу? Дивуюся, чому численні військові експерти не торкаються цієї теми.

У світлі зміни настроїв у Вашингтоні мені здається необдуманою позиція нашого керівництва у відносинах з командою Трампа. Нам життєво важливо підтримувати добрі відносини з американцями, хто б не перебував у Білому домі. Можливо, слід змінити праведний гнів на більш стриману політику, не ставити ультиматумів і обходити кути. Непримиренна позиція може дуже дорого обійтися нашій країні, якій платити нічим.

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