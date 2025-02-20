Победа над Россией без помощи США: как будет Украина воевать при Трампе

Related video

Насколько мы можем обойтись без США?

Коротко:

При условии, что ЕС выделяет нам достаточно денег — эффект от демаршей Вашингтона будет заметен, но не критичен. Европейские вооруженные решения в своей массе более близки к требованиям российско-украинской войны.

Если мы берем основу нашей войны — дроны, то мы их в основном делаем сами. Компоненты из США используются фрагментарно и в основном имеют аналоги в других странах.

Даже если рассматривать премиум-сегмент дорогих разведывательных дронов, то здесь европейские производители доминируют над американскими в поставках и очень гибко приспосабливаются к нынешней войне.

Конечно, американская аппаратура связи производства Silvus считается лучшей в мире в своих сегментах, но она применяется, как дорогое решение, достаточно ограниченно. И не лишена конкурентов.

Самое важное, что есть у США для дронов — это "Старлинк". Но со стороны Штатов не слышно о планируемых действиях враждебного характера в отношении Украины, поэтому о принудительном отключении украинцам "Старлинка" речь пока не идет (пока!). Хотя такую возможность следует учитывать уже сейчас и интенсивно вести работу по нахождению альтернатив.

США, если исходить из нынешних настроений в Капитолии, хотят частично превратиться в Китай в этой войне: продавать оборонные решения за деньги, получать максимальную краткосрочную материальную выгоду. Главное, чтобы США не начали играть на стороне Москвы, как это часто случалось.

Важно

ВСУ и НАТО: почувствуйте разницу. Почему Запад не готов к современной войне

Таким образом, если США не перейдут от политики отстранения от конфликта на открытое давление на Украину в интересах РФ, то отечественная дроновая отрасль сможет работать дальше, а силы беспилотных систем — получать то, что им надо.

Что касается "классического" оружия, то, по моему мнению, Европа находится впереди США в уровне бронетехники и ствольной артиллерии. БМП "Брэдли" — прекрасная машина, но шведская CV-90 ничем не хуже, а во многих аспектах — и лучше. То же самое будет, если сравнивать "Абрамс" и "Леопард".

Таких БТР, как есть у европейцев, у США вообще нет. Нет таких самоходных минометных систем с автоматическим наведением. Большинство самоходных пушек натовского калибра 155 мм — тоже не американские.

Кто-то может сказать, что сейчас это не имеет такого значения, как раньше — традиционные вооружения отходят на второй план. С того или иного участка приходит статистика о том, что большинство поражений осуществляются дронами.

Но развитие войны не останавливается, и не исключено, что в ближайшие годы противодроновые средства смогут массово вернуть на поле боя старые добрые танки, БМП, БТР.

А, собственно, лидерами-производителями такого оборудования являются европейские и израильские компании, чья продукция уже стала золотым стандартом на фронте.

Открытым остается вопрос, сможет ли Украина в дальнейшем получать (за деньги) замечательные ракетные системы Himars или их аналоги из ЕС. А также, смогут ли европейцы и в дальнейшем передавать нам американское вооружение вроде систем Patriot и тому подобное.

Потеря США как источника оружия для нас будет ощутимой, но не критической болью. Мы можем воевать без США и даже побеждать, при условии, что Европа будет вести себя живо.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно