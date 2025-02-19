А есть ли кому защищать Украину? Что получается, если внимательно подсчитать армии Запада
Прежде чем обсуждать, насколько помогут Украине западные войска, неплохо бы подсчитать, на что они реально способны. Военный аналитик Иван Киричевский занялся этим — и результаты у него получились неожиданные для многих...
О реакции на заявление Стармера о готовности ввести британские войска в Украину
Знаете, братья и сестры украинцы, наш стратегический контекст и наша, мягко говоря, неадекватная реакция в соцсетях на очерченное заявление так и заставляют вспомнить крылатое "вы или трусы, или крестик наденьте".
И это еще наиболее вежливое, подходящее к этой ситуации.
Раз уж взялись за цифры, то давайте будем последовательными до конца. Например, у нас официально объявленная численность развернутой группировки Сил обороны Украины составляет около 800 тысяч.
И на этом фоне мизерной может выглядеть даже Армия США (US Army) как составляющая (сухопутные войска) вооруженных сил США, которая имеет в своем строю (это так, навскидку, не заглядывая в справочник на момент написания сообщения) ориентировочно 452 тысячи "штыков", где-то 2400 танков (там только "Абрамсы"), ну и ориентировочно 1000 БМП "Брэдли".
Если дальше о танках, то, например, у Германии есть где-то до 400 танков, у Франции, Британии и Италии — по 200 ОБТ, Испании — ориентировочно до 300 ОБТ, Польши — до 700 ОБТ.
На этом фоне как-то не удивительно, что в один прекрасный день маленькая, но гордая Сербия с парком в более 200 ОБТ объявила себя едва ли не лидером по количеству танков в Европе, потому что фон для сравнения соответствующий.
Наиболее вооруженными среди европейских стран Альянса являются вообще Греция и Турция, однако у них там свои "разногласия в земельном вопросе" вплоть до желания буквально закопать друг друга.
И это вообще наша проблема, что мы до сих пор не отрефлексировали сам факт наличия таких разногласий в альянсе, куда настолько горячо хотим интегрироваться.
Кстати, если о контингенте США в Европе — CSIS оценивает в 100 тысяч "штыков" на начало 2025 года, из которых, однако, только половину можно отнести к сухопутному сегменту из 5 бригадных групп, остальная часть личного состава приходится на авиационную, морскую и вспомогательные компоненты.
А если дальше отталкиваться от The Military Balance, то больше всего американских воинов стоит вообще в Германии — до 40 тысяч, при численности Бундесвера где-то в 68 тысяч военнослужащих.
На этом фоне фраза "защита Европы войсками США" выглядит семантически где-то так же, как "пишем — партия, подразумеваем — Ленин".
Ну и в роли "вишенки на тортик" — подсчеты "на коленках" показывают, что логистическая система стран НАТО может "вытянуть" в условиях мирного времени переброску контингента где-то до 100 тысяч военнослужащих, что, собственно, и было показано на прошлогодних маневрах Defender Europe.
Вот эти все вещи я веду к тому, что страны Европы и США чисто физически на данный момент, по объективным и субъективным моментам, не могут выставить прям настолько крупный контингент войск, который бы соответствовал нашим представлениям о критерии защищенности от России.
Однако дальше есть свои "но". Мы сколько угодно можем троллить тех же британцев об их состоянии дел с вооруженными силами, но похоже, что они так не считают вообще.
Британский аналитический центр RUSI, где "R" — означает "Королевский", буквально в пятницу 14 февраля опубликовал свой новый доклад на 25 страниц по текущей ситуации на фронте для наших войск, и там авторы этого материала считают, что по факту у нас из объявленной численности группировки СОУ на фронте развернута (по разным причинам) сейчас где-то максимум треть.
Поэтому похоже, что на самом деле именно так сейчас выглядит та "отправная точка", от которой надо замерять степень своих запросов к западным странам по военной защите для Украины.
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Поскольку я не сторонник вектора мысли "австрийской экономической школы", то я никого не буду призывать к "реалистичности", "трезвости" и прочей пошлой банальности, которую у нас в таких случаях пишут.
Я просто оставлю Вас, братья и сестры украинцы, со всем этим багажом, изложенным неакадемично под ситуацию соответствующую...
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