А есть ли кому защищать Украину? Что получается, если внимательно подсчитать армии Запада

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О реакции на заявление Стармера о готовности ввести британские войска в Украину

Знаете, братья и сестры украинцы, наш стратегический контекст и наша, мягко говоря, неадекватная реакция в соцсетях на очерченное заявление так и заставляют вспомнить крылатое "вы или трусы, или крестик наденьте".

И это еще наиболее вежливое, подходящее к этой ситуации.

Раз уж взялись за цифры, то давайте будем последовательными до конца. Например, у нас официально объявленная численность развернутой группировки Сил обороны Украины составляет около 800 тысяч.

И на этом фоне мизерной может выглядеть даже Армия США (US Army) как составляющая (сухопутные войска) вооруженных сил США, которая имеет в своем строю (это так, навскидку, не заглядывая в справочник на момент написания сообщения) ориентировочно 452 тысячи "штыков", где-то 2400 танков (там только "Абрамсы"), ну и ориентировочно 1000 БМП "Брэдли".

Если дальше о танках, то, например, у Германии есть где-то до 400 танков, у Франции, Британии и Италии — по 200 ОБТ, Испании — ориентировочно до 300 ОБТ, Польши — до 700 ОБТ.

На этом фоне как-то не удивительно, что в один прекрасный день маленькая, но гордая Сербия с парком в более 200 ОБТ объявила себя едва ли не лидером по количеству танков в Европе, потому что фон для сравнения соответствующий.

Наиболее вооруженными среди европейских стран Альянса являются вообще Греция и Турция, однако у них там свои "разногласия в земельном вопросе" вплоть до желания буквально закопать друг друга.

И это вообще наша проблема, что мы до сих пор не отрефлексировали сам факт наличия таких разногласий в альянсе, куда настолько горячо хотим интегрироваться.

Кстати, если о контингенте США в Европе — CSIS оценивает в 100 тысяч "штыков" на начало 2025 года, из которых, однако, только половину можно отнести к сухопутному сегменту из 5 бригадных групп, остальная часть личного состава приходится на авиационную, морскую и вспомогательные компоненты.

А если дальше отталкиваться от The Military Balance, то больше всего американских воинов стоит вообще в Германии — до 40 тысяч, при численности Бундесвера где-то в 68 тысяч военнослужащих.

Некоторая часть американского контингента за пределами Соединенных Штатов Фото: Hudson Madsen/Facebook

На этом фоне фраза "защита Европы войсками США" выглядит семантически где-то так же, как "пишем — партия, подразумеваем — Ленин".

Ну и в роли "вишенки на тортик" — подсчеты "на коленках" показывают, что логистическая система стран НАТО может "вытянуть" в условиях мирного времени переброску контингента где-то до 100 тысяч военнослужащих, что, собственно, и было показано на прошлогодних маневрах Defender Europe.

Вот эти все вещи я веду к тому, что страны Европы и США чисто физически на данный момент, по объективным и субъективным моментам, не могут выставить прям настолько крупный контингент войск, который бы соответствовал нашим представлениям о критерии защищенности от России.

Однако дальше есть свои "но". Мы сколько угодно можем троллить тех же британцев об их состоянии дел с вооруженными силами, но похоже, что они так не считают вообще.

Британский аналитический центр RUSI, где "R" — означает "Королевский", буквально в пятницу 14 февраля опубликовал свой новый доклад на 25 страниц по текущей ситуации на фронте для наших войск, и там авторы этого материала считают, что по факту у нас из объявленной численности группировки СОУ на фронте развернута (по разным причинам) сейчас где-то максимум треть.

Поэтому похоже, что на самом деле именно так сейчас выглядит та "отправная точка", от которой надо замерять степень своих запросов к западным странам по военной защите для Украины.

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Поскольку я не сторонник вектора мысли "австрийской экономической школы", то я никого не буду призывать к "реалистичности", "трезвости" и прочей пошлой банальности, которую у нас в таких случаях пишут.

Я просто оставлю Вас, братья и сестры украинцы, со всем этим багажом, изложенным неакадемично под ситуацию соответствующую...

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