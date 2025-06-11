Третья мировая или первая технологическая: как человек теряет контроль над ходом войны

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Подумалось кое-что короткое, но фундаментальное.

Наша текущая война против РФ — пожалуй, все же первая в истории, где во главу угла вышло именно понятие "Технологии", а уже дальше понятия "Организация" и "Мировоззрение".

Что явно проявляется, например, в комплиментарных фразах от западных СМИ, например, на тему погрома стратегической авиации РФ на "День Малюка", там, где было о том, что "Украина переписывает правила ведения войны, опираясь на современные технологии".

Но нюанс в том, что, например, Вторую мировую войну цивилизованный мир выиграл именно за счет сначала мировоззрения, потом уже организации, и уже на третьем месте — технологий.

Можно сколько угодно повторять о преимуществах и прелестях легендарного танка "Тигр". Но ход 2МВ определило то, насколько быстро антигитлеровцы находили средства против тех самых "Тигров".

Немецкие Фау — первые ласточки технологической войны

Или же можно вспомнить менее известную вещь, что кампанию по сбиванию "Фау-1" в небе над Британией пресса очерчивала как "первую войну роботов". Потому что с британской стороны немецкие крылатые ракеты сбивали вообще американские зенитки с баллистическими компьютерами. Однако и для такой "первой войны роботов" британцы и американцы должны были принимать решения быстро и гибко.

То есть там на первом месте был именно Человек со всеми его недостатками, а уже потом Техника с ее преимуществами.

Мы же оказались в ситуации, где как раз Техника оказалась сильно на первом месте, а Человек — оказался глубоко отодвинут на второй план.

Поэтому здесь так и просится вопрос о том, к какому цивилизационному порядку мы идем. Потому что ответ прямо будет определять, в частности, какого типа армии и какого типа вооружения нам будут нужны.

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