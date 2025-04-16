Война изменила все: почему Украине важно немедленно создавать свою оборонную промышленность

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Я был сегодня на канале Юрия Романенко, обсуждали там тему с докладом Бундесвера о том, как немецкое вооружение себя проявило в Украине.

Коротко суть такова — в прессу просочилось содержание доклада, который еще в январе 2025 года военный атташе Германии прочитал для курсантов школы унтер-офицеров Бундесвера, и оттуда в наши СМИ пошло о том, что, мол, "немецкое вооружение оказалось непригодным к реалиям современной войны".

Но там разбираться по каждому из заявленных пунктов, то картина становится очень странной на самом деле.

Ну, например, немцы в том докладе сетуют, что, мол, на PzH 2000 часто ломается электроника.

Но справедливости ради — нет в мире САУ, на которых бы не ломалась электроника в интенсивных боевых действиях; ну и, кроме того, поле боя в Украине проявило, что фактический ресурс этой немецкой САУ составляет аж 20 тысяч выстрелов при заявленном всего в 2 тысячи, и это буквально "ого!".

Неоднозначный Leopard 1 Фото: dpa

Или же — можно сколько угодно говорить, что Leopard 1A5 показал себя лучше на поле боя, чем Leopard 2A6, но нюанс в том, что к "Леопарду-1" в мире очень дикий дефицит запчастей, и это таки затрудняет эксплуатацию этого танка в полевых условиях.

В целом картина выглядит так, что при попытке "переварить" опыт ВСУ немецкий Бундесвер уперся в когнитивный тупик с непониманием, а как вообще воевать в современных условиях против РФ, если война таки придет на немецкую землю.

И это кроме всего прочего показывает, что и нам пора менять наши подходы к отношениям с миром, ну и как вообще развивать собственную "оборонку".

А то как-то дико неудобно получается — маленькой, но гордой Венгрии вполне хватило 4 года (с момента подписания контракта с "Рейнметаллом"), чтобы за 3 года построить с нуля новый завод и всего за 1 год произвести 45 тяжелых БМП KF41 Lynx на батальон, в то время как у нас подобные вещи до сих пор в зачаточном состоянии.

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