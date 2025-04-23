Как стать партнером Rheinmetal: почему Венгрия создает свои вооружения, а Украина нет

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Оставлю здесь два показательных факта на полях обмена мнениями о том, так при ком и в какой исторический период у нас лучше обороноспособность расцветала...

Осенью 2019 года наши ракетчики успешно провели испытательные стрельбы ракетами к С-125 и С-300 в режиме "поверхность-поверхность", целью выступало списанное несамоходное судно "Золотоноша" с бетонным корпусом, мишень после попаданий успешно пошла на дно, информация об этих испытаниях публиковалась в открытом доступе.

Мотив проводить эти испытания выглядел примерно так — будет ли нам чем стрелять по российским кораблям в случае, если боевые действия в Черном море стартуют раньше, чем что-то вообще по "Нептуну" будет готово к реальному боевому применению.

Что заодно показывает, насколько на тот момент было много работы по отечественному противокорабельному комплексу.

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В период с сентября 2020 года по февраль 2025 года маленькая, но гордая Венгрия в рамках реализации контракта с немецким концерном Rheinmetall на 2 миллиарда евро и 219 БМП KF41 Lynx уже имеет в активе:

Новый завод Rheinmetall в городе Залаэгерсег, который занимается производством указанных боевых машин, и Укомплектованный батальон на 46 единиц KF41 Lynx.

При этом стоит конкретизировать, что завод по немецким БМП в Венгрии был открыт в августе 2023 года, то есть через 3 года после заключения контракта. А из упомянутых 46 единиц KF41 Lynx 20 единиц были сделаны уже на венгерских мощностях.

На этом фоне как-то очень грустно выглядит сравнение с тем, как у нас идут "брачные танцы" с тем же Rheinmetall.

Потому что по данным в публичном доступе Украина только в январе 2025 года вообще только получила первую KF41 Lynx для проведения испытаний, и это все при том, что по любой БМП цикл производства составляет минимум 12 месяцев.

Это я к тому веду, что с объективной точки зрения упомянутый выше обмен мнениями выглядит как ссора между "тупоконечниками" и "остроконечниками", как у Джонатана Свифта, когда там спорили, с какого конца надо яйцо бить.

Если у нас стоит вопрос, что по некоторым номенклатурам вооружения мы на все 100% зависим исключительно от внешней помощи, то значит, в сегменте развития ВПК системно недорабатываем все последние 5-тилетки, независимо от фамилий.

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