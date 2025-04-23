Как стать партнером Rheinmetal: почему Венгрия создает свои вооружения, а Украина нет
Такое впечатление, что Украине не слишком нужно собственное вооружение, несмотря на ее состояние воюющей страны. Военный аналитик Иван Киричевский описывает удивительный случай, как уже за годы нашей войны Венгрия развернула производство БМП по лицензии концерна Rheinmetall, а Украина едва приступила к тестированию.
Оставлю здесь два показательных факта на полях обмена мнениями о том, так при ком и в какой исторический период у нас лучше обороноспособность расцветала...
Осенью 2019 года наши ракетчики успешно провели испытательные стрельбы ракетами к С-125 и С-300 в режиме "поверхность-поверхность", целью выступало списанное несамоходное судно "Золотоноша" с бетонным корпусом, мишень после попаданий успешно пошла на дно, информация об этих испытаниях публиковалась в открытом доступе.
Мотив проводить эти испытания выглядел примерно так — будет ли нам чем стрелять по российским кораблям в случае, если боевые действия в Черном море стартуют раньше, чем что-то вообще по "Нептуну" будет готово к реальному боевому применению.
Что заодно показывает, насколько на тот момент было много работы по отечественному противокорабельному комплексу.Важно
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В период с сентября 2020 года по февраль 2025 года маленькая, но гордая Венгрия в рамках реализации контракта с немецким концерном Rheinmetall на 2 миллиарда евро и 219 БМП KF41 Lynx уже имеет в активе:
- Новый завод Rheinmetall в городе Залаэгерсег, который занимается производством указанных боевых машин, и
- Укомплектованный батальон на 46 единиц KF41 Lynx.
При этом стоит конкретизировать, что завод по немецким БМП в Венгрии был открыт в августе 2023 года, то есть через 3 года после заключения контракта. А из упомянутых 46 единиц KF41 Lynx 20 единиц были сделаны уже на венгерских мощностях.
На этом фоне как-то очень грустно выглядит сравнение с тем, как у нас идут "брачные танцы" с тем же Rheinmetall.
Потому что по данным в публичном доступе Украина только в январе 2025 года вообще только получила первую KF41 Lynx для проведения испытаний, и это все при том, что по любой БМП цикл производства составляет минимум 12 месяцев.
Это я к тому веду, что с объективной точки зрения упомянутый выше обмен мнениями выглядит как ссора между "тупоконечниками" и "остроконечниками", как у Джонатана Свифта, когда там спорили, с какого конца надо яйцо бить.
Если у нас стоит вопрос, что по некоторым номенклатурам вооружения мы на все 100% зависим исключительно от внешней помощи, то значит, в сегменте развития ВПК системно недорабатываем все последние 5-тилетки, независимо от фамилий.
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