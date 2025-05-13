Новые правила войны с РФ: какую модель выберет Украина — западную или индо-пакистанскую

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По каким правилам дальше будет идти противостояние с РФ

До этого момента мы как страна и общество давали в мир такое противоречие — "весь мир должен нам помочь против экзистенциального врага, у которого за какие-то там 2-3 года должны закончиться танки".

Противоречие в том, что если враг экзистенциальный, то как у него могут быстро закончиться танки?

Но теперь мы выходим на точку 15 мая 2025 года как день гипотетических переговоров, что-то для нас невиданное. А поскольку ситуация новая, то и действовать придется соответственно, то есть — определить новые правила, по которым у нас будет идти противостояние с РФ.

Россияне свой фрейминг провели. Они определили, что Украина и РФ дальше будут существовать и конфликтовать по образцу индо-пакистанских конфликтов. И это произошло прям сильно раньше, чем Индия и Пакистан перешли к новой эскалации конфликта, которую мы видели на днях.

Но в нашем случае "играть от обороны" — это выгодная позиция, потому что может дать нам свободу выбрать один из двух векторов для противостояния:

"Западный" — продолжение существующей линии, но с двумя важными поправками — принятие проблемы ограниченности ресурсов своих и Запада и отказ от ошибочной концепции, что Россию можно окончательно истощить малым ресурсом. Как-то даже в "золотые времена" Запада во время "холодной войны" никому не приходила в голову идея, что Зло можно просто истощить. При том, что как раз тогда Запад имел на порядок большие военные возможности для противостояния в прямом и прокси-форматах; "Индо-пакистанский" — только акцент на технологических новациях, которые отрицают предыдущие наработки, и постоянный поиск "стратегической стабильности", где даже ядерное оружие не становится главным элементом.

Например, у Индии против Пакистана есть не только "красная кнопка", но и довольно неожиданная дружба с террористическим "Талибаном" в Афганистане. По которому пакистанцы в конце 2024 года провели серию "контртеррористических" ударов с использованием F-16.

Китайский самолет JF-17 очень помог Пакистану

Тот же Пакистан имел около 2000 единиц малокалиберной зенитной артиллерии, поэтому ему удары индийских дронов не причинили ощутимого психологического эффекта. Пакистанские летчики и зенитчики, получается, по сути "обнулили" эффективность российских и французских самолетов и ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

А над этим всем вообще "висит" Китай, который удачными поставками для Пакистана новейших самолетов JF-17 и новейших ракет PL-15 на дальность 145 километров дал преимущество над западной авиацией.

И теперь "и от тайги до британских морей/китайская авиация всех сильнее!" — перепев буквально выражает главный технологический результат недавнего витка индо-пакистанского конфликта.

Канву с примерами можно разворачивать и дальше, но здесь главным является совсем другое — нам как стране придется менять формат своих действий и выбирать какой-то конкретный вектор.

Потому что до этого в мир мы давали противоречие, которое я еще раз повторю — "весь свой должен нам помогать против экзистенциального противника, у которого за какие-то там 2-3 года все танки закончатся".

То есть некое сочетание "западного" и "индо-пакистанского" векторов в формате "впихнуть несочетаемое".

Ну а раз мы уже вышли на точку с переговорами, которые должны стартовать 15 мая 2025 года, то уже второстепенным становится то, что будет до и после этого дня. Базовое здесь то, что мир для нас в плане ведения войны изменился.

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