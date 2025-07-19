Купить ненужное: почему люди становятся шопоголиками и как с этим бороться

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Шопинголизм

Недавно довелось менять машину. Пока выбирал – стал экспертом авторынка. Готов возглавить автожурнал, все равно все нынешние автоэксперты или тупы, или сознательно врут. Я расскажу вам правду, но она вам не понравится…

Едва купил машину – сломалась мобила. На выбор телефона потратил больше времени, чем на авто.

Как-то обнаружил, что моя дочь – крупный специалист зубощеточного рынка. Оказалось, она недавно покупала себе зубную щетку, как водится у хипстеров – через интернет.

Давно усвоил, что имущество – зло! Вещи крадут время нашей жизни: их нужно стирать или обслуживать, или заряжать, а потом зарабатывать, чтобы купить вышедшее из строя имущество. На вопрос "что тебе подарить на ДР" стандартно отвечаю: ничего, у меня все есть. Только не следует завидовать моему богатству: у вас тоже все есть. Но вы об этом не догадываетесь.

Когда оказываюсь в торговых моллах, похожих в разных точках мира, как рестораны сети "Макдональдс", не устаю удивляться: кто покупает эти горы футболок, кроссовок и бесчисленные девайсы? Недавно обнаружил у себя футболку с гастролей "Дженезис" 1987 года. Одел, прогулялся – отличная футболка! Лет 20 еще проношу, надеюсь.

Стараюсь покупать только самое необходимое – не получается. Я не знаю, откуда взялись эти пять флисок и три ветровки. Недавно обнаружил костюм, купленный неведомо когда, одевал, кажется, три раза. Примерял – посмеялись всей семьей, повесил в шкаф. Сказал детям, что это на похороны, они дружно поинтересовались, когда я помру.

Мой американский друг развелся с женой: его сильно раздражала манера супруги бросать пакеты с покупками у порога, где они валялись месяцами. Она шла на шопинг, приходила домой, увешанная пакетами из бутиков… и тут же забывала о них.

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Готовы скупить все: три самых главных шопоголика по знаку Зодиака

Продаванам чудесно известен эффект сублимации охотника, когда вместо убийства медведя современный человек охотится на тряпки и девайсы, ценность которых повышается их трендовостью. Неважно, насколько они уродливы, пусть это будут даже туфли с турецкими носками или кроссовки с подошвами-копытами.

Суть человеческого потребительства блестяще раскрыта в гениальном фильме "Кажется, боги сошли с ума", где выброшенная из самолета над африканской сельвой бутылка от "Колы" привела к рождению капитализма в неконтактном племени, где не ведали про частную собственность. Достаточно владеть единственной ненужной "дефицитной" вещью – и понеслась!

Недаром большевики мечтали о всемирной пролетарской революции. Они стремились вывести новую человеческую породу, которой чуждо стяжательство, проклятый мир капитализма и потребления. Для этого требовалась малость: победа пролетарской революции на всей планете. Без этого дело социализма было обреченным. Ибо больше всего человека интересует качество жизни и потребление всяческих благ. А при капитализме уровень жизни по умолчанию выше, ибо при нем существует конкуренция за покупателя. А между государствами – конкуренция за граждан. С развитием информационных технологий и увеличением импортных товаров в СССР в обмен на экспортный газ и нефть "совки" все наглядно сопоставили. Дефицит, зависть и страстное желание шопинга победили советский строй, а не "Звездные войны".

Все эти "Скрыньки добра", толпы шоперов в сэконде – это просто способ убить очередного медведя. И, что характерно: медведи не заканчиваются, а значит, и наши страдания.

Предыдущая машина служила мне верой и правдой больше 20 лет, надеюсь, и новая прослужит. Телефон буду пользовать, пока не разобью или не украдут. Клянусь!

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