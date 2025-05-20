Мужчина зашел в магазин за бутылкой, а вышел оттуда миллионером

Мужчина из Иллинойса, США, взял лотерейный билет во время покупки газированного напитка на заправке и стал миллионером, выиграв джекпот Jumbo Bucks.

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Об этом пишет издание MyTwinTiers.

Житель США выиграл миллион долларов благодаря случайному визиту на заправку для приобретения газированного напитка, о чем его попросила жена. Счастливчик, который пожелал остаться анонимным, представившись как "Роковой 56", поделился с журналистами историей своего неожиданного обогащения.

Обеспечил себя до конца жизни

"Моя жена хотела газированный напиток, поэтому я быстренько поехал на ближайшую заправку. На кассе решил приобрести несколько лотерейных билетов", — рассказал игрок.

По словам мужчины, он остановился на заправочной станции в городке Ривер-Гроув, штат Иллинойс, и приобрел Jumbo Bucks стоимостью 10 долларов. О своем потрясающем выигрыше он узнал уже дома.

Мужчина сорвал джекпот Фото: Getty Images

"Когда начал стирать защитный слой на билете дома и понял, что выиграл миллион долларов, то был в шоке. Моя жена была потрясена — она вообще мне не поверила. Пришлось отсканировать билет в своем мобильном приложении, чтобы доказать это, но даже тогда она думала, что я шучу", — поделился победитель.

Владельцы заправочной станции, где продали выигрышный билет, получат бонус в размере 10 тысяч долларов, что равно 1% от суммы выигрыша.

Шансы на победу

Согласно официальной информации, Jumbo Bucks — это лотерея с мгновенным выигрышем стоимостью 10 долларов. Шансы на джекпот равны 1 к 1 192 900.

По данным комиссии, в 2025 году в Иллинойсе зарегистрировано 25 выигрышей в лотерею размером один миллион долларов и более. Победители мгновенной лотереи имеют один год с даты выигрыша, чтобы забрать свои призы.

Напомним, ранее Фокус писал о 69-летнем Джеймсе Дэниеле из округа Уэйн, который неожиданно стал богачом после обычного похода в магазин. Получив сдачу на кассе, он приобрел лотерейный билет — и удача улыбнулась: мужчина выиграл джекпот, который обеспечит ему беззаботную жизнь на как минимум два десятилетия.

Тем временем 57-летний Филипп из Вашингтона (округ Колумбия) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и выиграл миллион долларов. Но радость омрачила досадная ошибка: один из счастливых билетов на $500 тысяч он случайно потерял.