Чоловік зайшов у магазин по пляшку, а вийшов звідти мільйонером

Чоловік з Іллінойсу, США, взяв лотерейний білет під час покупки газованого напою на заправці й став мільйонером, вигравши джекпот у Jumbo Bucks.

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Про це пише видання MyTwinTiers.

Житель США виграв мільйон доларів завдяки випадковому візиту на заправку для придбання газованого напою, про що його попросила дружина. Щасливчик, який побажав залишитися анонімним, представившись як "Фатальний 56", поділився з журналістами історією свого несподіваного збагачення.

Забезпечив себе до кінця життя

"Моя дружина хотіла газований напій, тому я швиденько поїхав до найближчої заправки. На касі вирішив придбати кілька лотерейних білетів", — розповів гравець.

За словами чоловіка, він зупинився на заправній станції у містечку Рівер-Гроув, штат Іллінойс, і придбав Jumbo Bucks вартістю 10 доларів. Про свій приголомшливий виграш він дізнався вже вдома.

Чоловік зірвав джекпот Фото: Getty Images

"Коли почав стирати захисний шар на білеті вдома й зрозумів, що виграв мільйон доларів, то був у шоці. Моя дружина була приголомшена — вона взагалі мені не повірила. Мусив відсканувати білет у своєму мобільному застосунку, щоб довести це, але навіть тоді вона думала, що я жартую", — поділився переможець.

Власники заправної станції, де продали виграшний білет, отримають бонус у розмірі 10 тисяч доларів, що дорівнює 1% від суми виграшу.

Шанси на перемогу

Згідно з офіційною інформацією, Jumbo Bucks — це лотерея з миттєвим виграшем вартістю 10 доларів. Шанси на джекпот дорівнюють 1 до 1 192 900.

За даними комісії, у 2025 році в Іллінойсі зареєстровано 25 виграшів у лотерею розміром один мільйон доларів і більше. Переможці миттєвої лотереї мають один рік з дати виграшу, щоб забрати свої призи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 69-річного Джеймса Деніеля з округу Вейн, який несподівано став багатієм після звичайного походу до магазину. Отримавши решту на касі, він придбав лотерейний білет — і удача посміхнулася: чоловік виграв джекпот, який забезпечить йому безтурботне життя на щонайменше два десятиліття.

Тим часом 57-річний Філіп із Вашингтона (округ Колумбія) вгадав усі п’ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й виграв мільйон доларів. Але радість затьмарила прикра помилка: один із щасливих білетів на $500 тисяч він випадково загубив.