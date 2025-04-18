Бездомний виграв у лотерею 1 мільйон доларів: він розказав, що купить насамперед

Чоловік без постійного місця проживання з міста Сан-Луїс-Обіспо, США, зірвав великий куш і планує кардинально змінити своє життя. Його історія є підтвердженням того, що доля кожного з нас може змінитися будь-якої миті.

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Про цей випадок повідомляє місцевий телеканал KSBY.

Щасливчик, ім'я якого не розголошується з міркувань безпеки, придбав виграшний лотерейний білет у місцевому винному магазині, де він був постійним відвідувачем. "Чувак, я більше не бездомний!" — саме з такими словами переможець увірвався до магазину, повідомивши менеджеру Вілсону Самаану про свій неймовірний виграш.

Не побачив нуликів

За словами Самаана, спочатку покупець помилково вважав, що його приз становить 100 тисяч доларів. "Я помітив, що в його квитку було шість нулів. Ми дали один одному п'ять від радості", — розповів менеджер магазину, який став свідком цієї події.

Бездомний зірвав джекпот у лотереї Фото: UPI

Щоб офіційно підтвердити виграш, переможцю необхідно звернутися до офісу лотереї штату. Коли йому запропонували відправити білет поштою, Самаан відмовився і вирішив приїхати особисто. Організатори лотереї підтвердили факт виграшу, проте наголосили, що процес перевірки особи переможця та видачі коштів може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців.

Плани щасливчика

"Планую зробити перший внесок на власний будинок і купити автомобіль. Решту грошей інвестую з розумом", — поділився своїми планами новоспечений мільйонер.

Чоловік відверто зізнався, що вже з нетерпінням чекає можливості назавжди покинути вулицю і почати нове життя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 69-річного Джеймса Деніеля з округу Вейн, який несподівано став багатієм після звичайного походу до магазину. Отримавши решту на касі, він придбав лотерейний білет — і удача посміхнулася: чоловік виграв джекпот, який забезпечить йому безтурботне життя на щонайменше два десятиліття.

Тим часом 57-річний Філіп із Вашингтона (округ Колумбія) вгадав усі п’ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й виграв мільйон доларів. Але радість затьмарила прикра помилка: один із щасливих білетів на $500 тисяч він випадково загубив.