Бездомный выиграл в лотерею 1 миллион долларов: он рассказал, что купит в первую очередь

Мужчина без постоянного места жительства из города Сан-Луис-Обиспо, США, сорвал большой куш и планирует кардинально изменить свою жизнь. Его история является подтверждением того, что никогда не нужно сдаваться.

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Об этом случае сообщает местный телеканал KSBY.

Счастливчик, имя которого не разглашается из соображений безопасности, приобрел выигрышный лотерейный билет в местном винном магазине, где он был постоянным посетителем. "Чувак, я больше не бездомный!" — именно с такими словами победитель ворвался в магазин, сообщив менеджеру Уилсону Самаану о своем невероятном выигрыше.

Не увидел нуликов

По словам Самаана, изначально покупатель ошибочно полагал, что его приз составляет 100 тысяч долларов. "Я заметил, что в его билете было шесть нулей. Мы дали друг другу пять от радости", — рассказал менеджер магазина, который стал свидетелем этого события.

Бездомный сорвал джекпот в лотерее Фото: UPI

Чтобы официально подтвердить выигрыш, победителю необходимо обратиться в офис лотереи штата. Когда ему предложили отправить билет по почте, Самаан отказался и решил приехать лично. Организаторы лотереи подтвердили факт выигрыша, однако отметили, что процесс проверки личности победителя и выдачи средств может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Планы счастливчика

"Планирую сделать первый взнос на собственный дом и купить автомобиль. Остальные деньги инвестирую с умом", — поделился своими планами новоиспеченный миллионер.

Мужчина откровенно признался, что уже с нетерпением ждет возможности навсегда покинуть улицу и начать новую жизнь.

Напомним, ранее Фокус писал о 69-летнем Джеймсе Дэниеле из округа Уэйн, который неожиданно стал богачом после обычного похода в магазин. Получив сдачу на кассе, он приобрел лотерейный билет — и удача улыбнулась: мужчина выиграл джекпот, который обеспечит ему беззаботную жизнь на как минимум два десятилетия.

Тем временем 57-летний Филипп из Вашингтона (округ Колумбия) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и выиграл миллион долларов. Но радость омрачила досадная ошибка: один из счастливых билетов на $500 тысяч он случайно потерял.