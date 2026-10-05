Культурный геноцид: РФ уничтожила за лето 2026 года около 13 млн украинских книг — The Guardian

Нападения ВС РФ на украинское книгоиздательство достигли своего пика летом 2026 года. За это время российские оккупанты уничтожили, по приблизительным подсчётам, около 13 млн экземпляров украиноязычных книг.

Заместитель министра культуры Украины Богдана Лаюк отмечает, что нападения на книги не следует рассматривать как единичные случаи, а как часть целенаправленной кампании захватчиков, направленной на нападения на склады, хранилища и центры выполнения работ любого рода. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

"Они не могут оккупировать Киев. Поэтому они нацелены на склады по всему Киеву, чтобы лишить нас возможности вести повседневную жизнь, а книги стали частью этой жизни", — говорит госпожа Лаюк.

По мнению чиновницы, именно книги являются частью языка, а язык — частью идентичности. Поэтому книги, по словам г-жи Лаюк, безусловно, считаются важной целью для российских захватчиков.

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"Когда россияне оккупируют территорию, первое, что они делают — и мы знаем это по районам, которые были оккупированы, а затем освобождены в 2022 году в Херсонской и Харьковской областях — это идут в библиотеки, изымают книги на украинском языке и уничтожают их", — сказала заместитель министра и добавила, что оккупанты осознают важность украинских книг.

Пострадавшие книжные издательства и последствия для Украины

Кроме того, журналисты пообщались с представителями различных издательств и деятелями книгоиздательского дела. Все они отмечают, что нападения российских оккупантов сказываются на продажах и выпуске книжной продукции.

В частности, в тексте упоминались такие издательства и сети продаж книг, как "Крапки" (г. Кременчуг), "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Хто це?", "книголав", книжный магазин "Сенс" и другие. Все упомянутые в репортаже представители этой отрасли говорят, что в настоящее время они понесли убытки, а часть из них вынуждена прекратить свою деятельность или планирует изменить формат работы до распродажи собственных запасов.

"В течение этого лета российскими ракетами или беспилотниками было уничтожено 13 миллионов украинских книг. По оценкам правительства, это составляет около трети всех книг, напечатанных в Украине в течение 2026 года", — говорится в материале.

Ранее Фокус сообщал о том, почему потеря книжного рынка "Петровка" является непоправимой. Блогер Владислав Смирнов считает, что из-за нападения россиян Киев лишился места, где хранилась уникальная в мире коллекция книг.

Впоследствии стало известно, что часть школьных учебников в Украине не успеют напечатать из-за ударов со стороны РФ. В МОН уверяют, что все ученики получат доступ к необходимым учебным материалам.