Культурний геноцид: РФ знищила за літо близько 13 млн українських книжок — The Guardian

Атаки ЗС РФ на українське книговидання досягло свого піку влітку 2026 року. Протягом цього часу російські окупанти знищили за приблизними підрахунками близько 13 млн одиниць україномовних книжок.

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вказує, що атаки на книги не слід розглядати окремі випадки, а як частину цілеспрямовано кампанії загарбників з атак на склади, склади та центри виконання робіт будь-якого виду. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

"Вони не можуть окупувати Київ. Тож вони націлені на склади по всьому Києву, щоб забрати у нас можливість повсякденного життя, а книги стали частиною цього життя", — говорить пані Лаюк.

На думку посадовиці, саме книжки є частиною мови, а мова — частиною ідентичності. Тому книжки, за словами пані Лаюк, безумовно вважаються важливою ціллю для російських загарбників.

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"Коли росіяни окупують, перше, що вони роблять — і ми це знаємо з районів, які були окуповані, а потім звільнені у 2022 році в Херсонській та Харківській областях — це йдуть до бібліотек, витягують книги українською мовою і знищують їх", — сказала заступниця міністерки та додала, що окупанти усвідомлюють важливість українських книжок.

Постраждалі книговидавництва і наслідки для України

Також журналісти поспілкувалися з представниками різних видавництв і діячів книговидавництва. Всі вони говорять, що атаки російських окупантів вплинути на продажі та видання книжкової продукції.

Зокрема, у тексті згадувалося про такі видавництва та мережі продажів книжок як "Крапки" (м. Кременчук), "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Хто це?", "книголав", книгарня "Сенс" та інші. Всі згадані в репортажі представники цієї галузі говорять, що наразі вони зазнали втрат, а частина — змушена або припинити власну діяльність, або планують змінити формат роботи до розосередження власних запасів.

"Протягом цього літа російськими ракетами або безпілотниками було знищено 13 мільйонів українських книг. За оцінками уряду, це складає близько третини всіх книг, надрукованих в Україні протягом 2026 року", — вказано в матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв про те, чому втрата книжкового ринку "Петрівка" є непоправною. Блогер Владислав Смірнов вважає, що Київ через атаку росіян утратив місце унікальної колекції книжок в світі.

Згодом стало відомо, що частину шкільних підручників в Україні не встигнуть надрукувати через удари РФ. У МОН запевняють, що всі учні матимуть доступ до необхідних навчальних матеріалів.