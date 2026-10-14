Обломки дрона РФ попали в "Космогонию": в Луцке повреждена самая большая картина в мире (видео)

Обломки российских дронов вызвали пожар в Музее Корсаков в Луцке, и огонь повредил часть "Космогонии" — самой большой картины в мире площадью более 2000 квадратных метров.

Пожар, возникший 13 октября из-за падения обломков российских дронов, повредил часть гигантской картины "Космогония" в Луцке. Огонь затронул шестой фрагмент полотна — тот, что символизирует будущее. Работа экспонируется в Музее современного украинского искусства Корсаков в культурно-развлекательном центре "Адреналин Сити". Об этом рассказал автор концепции картины Виктор Корсак.

Самой большой картиной в мире является монументальное полотно "Космогония", созданное украинским художником Петром Антипом. Этот грандиозный арт-проект площадью 2086,5 квадратных метров был официально представлен 28 сентября 2024 года в Музее современного украинского искусства Корсаков в Луцке. Концепцию работы разработал Виктор Корсак, а само создание полотна длилось два года.

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Автор концепции так отреагировал на повреждения:

"Можно ли уничтожить будущее? В результате российского нападения пожар повредил часть "Космогонии", которая называется "Будущее". Символическое и в то же время страшное совпадение. Когда я создавал концепцию "Космогонии", а художник Петр Антип воплощал ее на холсте, мы пытались осмыслить три вопроса: откуда мы взялись, кто мы такие и что с нами будет. Теперь сама война вмешалась в произведение о будущем", — написал Корсак.

Он добавил, что задумался, стоит ли полностью восстанавливать поврежденную часть: возможно, эти следы войны должны остаться в качестве исторического артефакта и предупреждения будущим поколениям. Главным он называет то, что работа продолжается. По его словам, остальные залы Музея Корсаков уцелели, а произведения искусства не пострадали, поэтому он заверил посетителей и художников, что музей продолжает работать, организует выставки и реализует новые проекты. Будущее, подытожил автор концепции, — это не то, что нас ждет, а то, что мы создаем сегодня.

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