РФ атакувала Україну ракетами й дронами: троє загиблих у Києві, пошкоджені енергооб'єкти

У ніч проти 14 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 39 ракет і 128 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та прокуратура Києва.

Основними напрямками атаки стали Київ, Київська та Харківська області. У столиці загинули троє людей, ще 27 постраждали, а удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої з електропостачанням.

Київ

Російські війська атакували столицю балістичними ракетами ввечері 13 жовтня та вранці 14. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти й житлова забудова. Унаслідок атаки виникли перебої з електропостачанням.

Обстріл Києва Фото: Київська міська прокуратура

За даними Київської міської прокуратури загинули троє людей, ще 27 постраждали. Серед поранених — восьмирічна дитина.

Увечері 13 жовтня російська ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок у Деснянському районі. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Після влучання в будинку виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники.

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Уранці 14 жовтня російські війська знову атакували столицю балістичними ракетами. У Голосіївському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю: одна людина загинула, ще одна постраждала.

Обстріл Києва Фото: Київська міська прокуратура

Наслідки повторних ударів також зафіксували в інших районах Києва. У Дніпровському районі загорілася недіюча будівля, у Дарницькому районі рятувальники загасили пожежу на газоні стадіону, а в Шевченківському районі сталося невелике загоряння в одноповерховій нежитловій будівлі.

За даними "Суспільного", унаслідок атак у столиці пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, офісна будівля, кав’ярня, бібліотека, стадіон і школа. Через пошкодження енергетичної інфраструктури в місті виникли перебої з електропостачанням. Також повідомлялося про можливе зниження тиску води або тимчасову відсутність водопостачання в Печерському районі через знеструмлення насосної станції.

Київська область

Російські війська атакували Київщину ударними безпілотниками, а вночі застосували балістичне озброєння. За інформацією, яку вранці 14 жовтня оприлюднив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, за попередню добу в регіоні пошкоджено 22 об’єкти, одна людина дістала травми.

Найбільше пошкоджень зафіксували в Бучанському районі — 19 об’єктів. Серед них складські, нежитлові та виробничі приміщення, три авто, інфраструктурні об’єкти, приватне домоволодіння й торговельні заклади.

Обстріл Києва Фото: Київська міська прокуратура

В Обухівському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури, а в Бориспільському — заклад дошкільної освіти та приватне домоволодіння.

За даними начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка, російські удари зачепили цивільні об’єкти, житло, енергетичну інфраструктуру, складські й виробничі приміщення та торговельні заклади. Оперативні служби продовжували ліквідовувати наслідки атак.

Обстріл Києва Фото: Київська міська прокуратура

Харківська область

Харківщина була одним з основних напрямків масованого російського удару в ніч проти 14 жовтня. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська застосували велику кількість балістичних ракет, спрямованих, зокрема, по енергетичних об’єктах.

За інформацією Reuters, російська сторона заявила про удари по чотирьох електростанціях у Києві та поблизу нього, а також по двох у Харкові. Українська сторона повідомляла про пошкодження енергетичної інфраструктури.

Також у Харківській ОВА повідомили про влучання ворожого БпЛА в Основ'янському районі Харкова.

Хмельницька область

У Хмельницькому та області вночі повідомляли про наслідки атак безпілотників. За даними міської влади, у приватному секторі сталася пожежа в будинку. Інформації про постраждалих у цьому випадку не надходило. Уламки також упали на території приватного домоволодіння, обійшлося без постраждалих.

У Хмельницькому районі пошкоджено приватні підприємства, автозаправну станцію, медичний заклад та авто. За оприлюдненою інформацією, поранення дістали шестеро людей.

Тернопільська область

У Тернополі зафіксували влучання в одне з адміністративних приміщень. На момент оприлюднення повідомлення інформацію про можливих постраждалих ще встановлювали.

Вінницька область

У Жмеринському районі внаслідок російської атаки було пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Обстріл Вінниччини

Рівненська область

Російські війська атакували Рівне, внаслідок чого постраждав житловий сектор. Наразі відомо про трьох поранених. На місці події працюють відповідні служби, до ліквідації наслідків долучилася міська влада. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Залізнична інфраструктура

Російські війська також атакували об’єкти державної залізничної інфраструктури в п’яти областях України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Reuters.

Обстріл Вінниччини Фото: ДСНС

Енергетика та відключення електроенергії

Однією з головних цілей російської атаки стала енергетична інфраструктура. Президент України Володимир Зеленський повідомив про пошкодження 30 енергетичних об’єктів. Унаслідок ударів без електропостачання залишилися понад 600 тисяч людей.

У столиці виникли перебої зі світлом після ударів по енергетичних об’єктах.

Скільки ракет і дронів запустила Росія

За даними Повітряних сил ЗСУ, оприлюдненими о 09:21, у ніч проти 14 жовтня Росія застосувала 39 ракет різних типів і 128 безпілотників.

Станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила чотири ракети та 115 БпЛА. Влучання ракет і ударних безпілотників зафіксували на 22 локаціях, а падіння уламків збитих цілей — ще на восьми.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували західні області України реактивними дронами.

Крім того, РФ завдала удару по київській ТЕЦ-4, про що також повідомляли раніше.