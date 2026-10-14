РФ атаковала Украину ракетами и дронами: трое погибших в Киеве, повреждены энергообъекты

В ночь на 14 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, задействовав 39 ракет и 128 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и прокуратура Киева.

Основными направлениями атаки стали Киев, Киевская и Харьковская области. В столице погибли три человека, ещё 27 получили ранения, а удары по энергетической инфраструктуре привели к перебоям с электроснабжением.

Киев

Российские войска нанесли удар по столице баллистическими ракетами вечером 13 октября и утром 14-го. Под ударом оказались энергетические объекты и жилая застройка. В результате атаки возникли перебои с электроснабжением.

Обстрел Киева Фото: Киевская городская прокуратура

По данным Киевской городской прокуратуры, погибли три человека, ещё 27 получили ранения. Среди раненых — восьмилетний ребёнок.

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Вечером 13 октября российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Деснянском районе. В результате удара погибли два человека, ещё 19 получили ранения. После попадания в здании возник пожар, который впоследствии был потушен спасателями.

Утром 14 октября российские войска вновь обстреляли столицу баллистическими ракетами. В Голосеевском районе зафиксировано попадание в нежилое здание: один человек погиб, ещё один пострадал.

Обстрел Киева Фото: Киевская городская прокуратура

Последствия повторных ударов также были зафиксированы в других районах Киева. В Днепровском районе загорелось неиспользуемое здание, в Дарницком районе спасатели потушили пожар на газоне стадиона, а в Шевченковском районе произошло небольшое возгорание в одноэтажном нежилом здании.

По данным "Суспильного", в результате атак в столице повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, офисное здание, кафе, библиотека, стадион и школа. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в городе возникли перебои с электроснабжением. Также сообщалось о возможном снижении давления воды или временном отсутствии водоснабжения в Печерском районе из-за отключения электроэнергии на насосной станции.

Киевская область

Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, а ночью применили баллистическое вооружение. По информации, обнародованной утром 14 октября начальником Киевской областной государственной администрации Тимуром Ткаченко, за предыдущие сутки в регионе были повреждены 22 объекта, один человек получил травмы.

Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Бучанском районе — 19 объектов. Среди них — складские, нежилые и производственные помещения, три автомобиля, объекты инфраструктуры, частные домовладения и торговые заведения.

Обстрел Киева Фото: Киевская городская прокуратура

В Обуховском районе поврежден объект инфраструктуры, а в Бориспольском — дошкольное учебное заведение и частный дом.

По словам начальника Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, российские удары затронули гражданские объекты, жилые дома, энергетическую инфраструктуру, складские и производственные помещения, а также торговые заведения. Оперативные службы продолжали ликвидировать последствия атак.

Обстрел Киева Фото: Киевская городская прокуратура

Харьковская область

Харьковская область стала одним из основных направлений массированного российского удара в ночь на 14 октября. По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска применили большое количество баллистических ракет, нацеленных, в частности, на энергетические объекты.

По информации Reuters, российская сторона заявила об ударах по четырём электростанциям в Киеве и в его окрестностях, а также по двум — в Харькове. Украинская сторона сообщала о повреждениях энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в Харьковской областной государственной администрации сообщили о попадании вражеского БПЛА в Основянском районе Харькова.

Хмельницкая область

В Хмельницком и области ночью поступали сообщения о последствиях атак беспилотников. По данным городских властей, в частном секторе произошел пожар в доме. Информации о пострадавших в этом случае не поступало. Осколки также упали на территорию частного домовладения, обошлось без пострадавших.

В Хмельницком районе пострадали частные предприятия, автозаправочная станция, медицинское учреждение и автомобили. По опубликованным данным, ранения получили шесть человек.

Тернопольская область

В Тернополе зафиксировали попадание в одно из административных зданий. На момент публикации сообщения информация о возможных пострадавших ещё устанавливалась.

Винницкая область

В Жмеринском районе в результате российского удара был поврежден объект железнодорожной инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Обстрел Винницкой области

Ровенская область

Российские войска атаковали Ровно, в результате чего пострадал жилой сектор. На данный момент известно о трёх раненых. На месте происшествия работают соответствующие службы, к ликвидации последствий подключились городские власти. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Железнодорожная инфраструктура

Российские войска также нанесли удары по объектам государственной железнодорожной инфраструктуры в пяти областях Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Reuters.

Обстрел Винницкой области Фото: ГСЧС

Энергетика и отключения электроэнергии

Одной из главных целей российского нападения стала энергетическая инфраструктура. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении 30 энергетических объектов. В результате ударов без электроснабжения остались более 600 тысяч человек.

В столице возникли перебои с электричеством после ударов по энергетическим объектам.

Сколько ракет и дронов запустила Россия

По данным Воздушных сил ВСУ, обнародованным в 09:21, в ночь на 14 октября Россия применила 39 ракет различных типов и 128 беспилотников.

По состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила или перехватила четыре ракеты и 115 БПЛА. Попадания ракет и ударных беспилотников зафиксированы в 22 местах, а падение обломков сбитых целей — ещё в восьми.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по западным областям Украины с помощью реактивных дронов.

Кроме того, РФ нанесла удар по киевской ТЭЦ-4, о чем также сообщалось ранее.