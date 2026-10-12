Дроны РФ ударили по Луцку и Ивано-Франковску, есть попадания, погибли военные: что известно (фото)

В ночь на 12 октября реактивные дроны РФ несколькими волнами атаковали Украину, сообщили в сети. Поздно вечером стало известно о гибели военных в Ивано-Франковске, а утром — о взрывах в Луцке. Каковы последствия российского обстрела, который достиг западных областей страны?

О взрывах в Ивано-Франковске стало известно около 23:00 11 октября, сообщили в местных пабликах, а первые предупреждения об угрозе на странице мэра Руслана Марцинкива появились около 19:00. По словам мэра, существовала опасность удара дронов РФ, и могли задействоваться средства ПВО. Впоследствии Марцинкив подтвердил попадание и уточнил, что россияне повредили объект инфраструктуры и ресторан.

В первые минуты после атаки стало известно о двух погибших и одном раненом, а позже — о трех погибших: все они — военнослужащие, добавил Марцинкив.

Обстрел Украины — Марцинкив рассказал подробности удара РФ по Ивано-Франковску 11-12 октября Фото: Скриншот

"[Под ударом оказался] пятиэтажный дом — выбили окна. Вот еще — магазин: видите, это пекарня. Владелец шокирован. К сожалению, два человека погибли, один попал в больницу — ранен в результате удара московского врага [далее уточнил, что погибли трое — ред.]. Еще раз призываю не быть на улице, когда тревога, потому что это опасно для жизни", — обратился мэр к горожанам.

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Обстрел Украины — Марцинкив о гибели военных из-за удара РФ по Ивано-Франковску 11-12 октября Фото: Скриншот

Обстрел Украины — подробности удара РФ 12 октября

Ивано-Франковск и область. Мэр опубликовал серию фотографий, на которых показал повреждения после атаки РФ на Ивано-Франковск. В кадре оказались подсобные помещения заведения общественного питания с разбитыми окнами, оборудованием и лампами на потолке.

Обстрел Украины — ресторан в Ивано-Франковске после удара РФ 11-12 октября Фото: Руслан Марцинкив / Facebook

Обстрел Украины — повреждения у ресторане в Ивано-Франковске после удара РФ 11-12 октября Фото: Руслан Марцинкив / Facebook

Также есть фото с другого ракурса, на котором видно четырехэтажное здание, а на первом этаже видна надпись "паб": возможно, это и есть поврежденный объект.

Обстрел Украины — дом в Ивано-Франковске после удара РФ 11-12 октября Фото: Руслан Марцинкив / Facebook

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук подтвердила попадание и уточнила, что пострадали многоквартирный дом и коммерческое помещение.

Волынская и Ровенская области. Около 2:56 12 октября мониторинговые группы сообщили о появлении дронов РФ в Камень-Каширском районе и в Луцком районе Волынской области. Впоследствии уточнили, что речь идет о БПЛА, следующем из Ровенской области в районе Сарн. Аналогичная ситуация сложилась во время следующей волны обстрелов: писали о дронах РФ над Ровно, затем — над Цуманной, Луцком. Около 6 часов сообщили, что в Луцке слышали громкий взрыв.

Обстрел Украины — информация о взрывах в Луцке 12 октября Фото: Скриншот

Глава Волынской ОГА Роман Романюк пока не писал о последствиях удара РФ по региону, граничащему с Польшей. Кроме того, в аккаунте Facebook и.о. главы городского совета Луцка Андрея Разумовского также нет информации об обстреле. О ситуации в Ровно не поступало информации от главы ОГА Ровенской области.

Киев и Киевская область. В ночь на 12 октября в столичном регионе трижды прозвучал сигнал воздушной тревоги: около 22:00 11 октября, а затем ночью в 5:40 и 6:54.

Воздушные силы ВСУ в течение ночи сообщали о налете реактивных дронов РФ на Украину. Утром, помимо прочего, стало известно о появлении беспилотников в Одесской области в районе населенного пункта Маяки, а воздушное командование в 7 часов сообщило о БПЛА над Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой (Гайсин) и Ровенской областями.

Отметим, что предыдущий удар РФ по Украине произошел днем 10 октября. В Киеве посреди дня раздались три-четыре громких взрыва, а позже стало известно о попадании в прибрежный ресторан в Оболонском районе.

Напоминаем, что 11 октября произошла очередная волна обстрелов Украины: Фокус рассказал о последствиях для энергетики.