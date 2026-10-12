Дрони РФ вдарили по Луцьку та Івано-Франківську, є влучання, загинули військові: що відомо (фото)

В ніч на 12 жовтня реактивні дрони РФ кількома хвилями атакували Україну, повідомили у мережі. Пізно увечері стало відомо про загибель військових в Івано-Франківську, а зранку — про вибухи в Луцьку. Які наслідки російського обстрілу, який дістав до західних областей країни?

Про вибухи в Івано-Франківську стало відомо близько 23 год 11 жовтня, повідомили в місцевих пабліках, а перші попередження про загрозу на сторінці міського голови Руслана Марцінківа з'явились близько 19 год. Зі слів мера, була небезпека удару дронів РФ і могли працювати засоби ППО. Згодом Марцінків підтвердив влучання та уточнив, що росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури та ресторан.

У перші хвилини після атаки було відомо про двох загиблих та одного пораненого, а згодом про трьох загиблих: усі — військовослужбовці, додав Марцінків.

Обстріл України — Марцінків деталі удару РФ по Івано-Франківську 11-12 жовтня Фото: Скриншот

"[Під ударом опинився] п'ятиповерховий будинок — повибивали вже вікна. Ще — магазин: бачите, це пекарня. Власник шокований. На жаль, двоє людей загинуло, один попав в лікарню — поранений внаслідок удару московського ворога [далі уточнив, що загинули троє — ред.]. Ще раз закликаю не бути на вулиці, коли є тривога, тому що це небезпечно для життя", — звернувся мер до городян.

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Обстріл України — Марцінків про загибель військовх через удар РФ по Івано-Франківську 11-12 жовтня Фото: Скриншот

Обстріл України — деталі удару РФ 12 жовтня

Івано-Франківськ та область. Міський голова опублікував низку фото з пошкодженнями після атаки РФ на Івано-Франківськ. У кадр потрапили допоміжні приміщення закладу харчування з розбитими вікнами, устаткуванням та лампами на стелі.

Обстріл України — ресторан у Івано-Франківську після удару РФ 11-12 жовтня Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Обстріл України — пошкодження ресторану у Івано-Франківську після удару РФ 11-12 жовтня Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Також є фото з іншого ракурсу, яке показало чотириповерхівку, на першому поверсі якої є надпис "паб" — можливий пошкоджений об'єкт.

Обстріл України — будинок у Івано-Франківську після удару РФ 11-12 жовтня Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук підтвердила влучання й уточнила, що постраждав багатоквартирний будинок та комерційне приміщення.

Волинська та Рівненська області. Близько 2:56 12 жовтня моніторингові пабліки повідомили про появу дронів РФ у Камінь-Каширський районі та в Луцькому районі Волинської області. Згодом уточнили, що ідеться про БпЛА, який прямує з Рівненської області у районі Сарн. Аналогічна ситуація склалась під час наступної хвилі обстрілу: писали про дрони РФ над Рівним, потім — над Цуманню, Луцьком. Близько 6 год написали, що в Луцьку чули гучний вибух.

Обстріл України — інформація про вибухи в Луцьку 12 жовтня Фото: Скриншот

Глава Волинської ОВА Роман Романюк поки не писав про наслідки удару РФ по регіону, який сусідить з Польщею. Крім того, в акаунті Facebook в.о. глави міськради Луцька Андрій Разумовський також немає інформації про обстріл. Про ситуацію в Рівному не було інформації від глави ОВА Рівненської області.

Київ та Київська область. В ніч на 12 жовтня у столичному регіоні тричі лунав сигнал повітряної тривоги: близько 22 год 11 жовтня, а потім вночі о 5:40 та 6:54.

Повітряні сили ЗСУ протягом ночі інформували про наліт реактивних дронів РФ на Україну. Зранку, серед іншого, стало відомо про появу безпілотників в Одеській області у районі населеного пункту Маяки, а повітряне командування о 7 год писало про БпЛА над Київщиною, Житомирщиною, Черкащиною, Вінниччиною Гайсин) та Рівненщиною.

Зазначимо, попередній удар РФ по Україні стався вдень 10 жовтня. У Києві почули три-чотири гучних вибухи посеред дня, а згодом стало відомо про влучання по прибережному ресторану в Оболонському районі.

Нагадуємо, ще одна хвиля обстрілів України сталась 11 жовтня: Фокус розповів про наслідки для енергетики.