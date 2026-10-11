Російська атака залишила частину Києва без світла: які райони постраждали від відключень, деталі

Через російську атаку у деяких районах столиці зафіксовані аварійні відключення. Енергетики вже працюють над відновленням.

У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва через атаку ворога зафіксовані аварійні відключення. Про це повідомляють у компанії ДТЕК.

Як наголошується, енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути живлення.

Своєю чергою у КМДА поінформували, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва.

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту обіцяють повідомити додатково.

Раніше місцеві телеграм-канали інформували, що на лівому березі після вибуху подекуди зникло світло та вода. Аналогічні проблеми також виникли й житлових районах на правому березі річки Дніпро у Києві.

Видео дня

Варто зазначити, що в неділю вранці, 11 жовтня, у деяких містах Україні, зокрема у Києві, було запроваджено екстрені відключення електроенергії, але вже менш, ніж через годину, у столиціі знову повернули ГПВ.

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