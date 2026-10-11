Атаки РФ на енергетику: який район Києва буде набільш вразливим взимку (відео)

Збройні сили РФ розпочали систематичні атаки на енергетичні об’єкти України, намагаючись ізолювати ключові енергетичні вузли, найбільшим з яких є київський. Якщо торік у столиці була власна генерація електроенергії, цього разу ситуація ускладнена, оскільки ТЕЦ значно пошкоджені балістичними ракетами.

Взимку 2026 року основною загрозою для Києва є зупинка тепла і каналізації. Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" .

Харченко про підготовку до зими

На думку Харченка, найбільш вразливим районом Києва з точки зору комунальної інфраструктури є Печерськ. Експерт зазначив, що взимку 2026 року найдовше опалення не було в районах біля ТЕЦ 4 та на Печерську.

"Печерський холм є одним із найпроблемніших місць у столиці з погляду опалення через те, що там набудували випадковим чином багато площ, які нічим не забезпечені", — пояснив Харченко.

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Водночас ситуацію на Троєщині експерт вважає найпростішою. За його словами, до грудня в цьому районі має бути готове резервне теплове забезпечення. Наразі йдуть відповідні активні роботи.

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Харченко також наголосив на важливості підготовки багатоквартирних будинків до зими, зокрема забезпечення резервного живлення на циркуляційних насосах. Окрім того, він закликав перевірити стан системи опалення, почистити фільтри, перевірити чи добре закривається під’їзд будинку, чи немає розбитих вікон або покинутих квартир з відчиненими вікнами.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ здійснила атаку на українську інфраструктуру, внаслідок чого постраждали Трипільська ТЕС і ТЕЦ-5.

Фокус також повідомляв, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив про можливі місяці без опалення взимку.