Місяці без опалення: експерт попередив про ризик складної зими в Києві (відео)

У Києві тривають відновлювальні роботи на низці ТЕЦ, що зазнали значних пошкоджень внаслідок ракетних та дронових обстрілів з боку російських терористичних військ.

Однак це не означає, що взимку столиця на сто відсотків матиме опалення, розповів в ефірі "Ранок.LIVE" голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, відновлювальні роботи проводяться на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Щодо ситуації на Дарницькій ТЕУ він наразі не коментує.

Попенко наголошує: навіть повне відновлення теплоелектроцентралей не забезпечує їхнього абсолютного захисту.

"Російські ракети в будь-який момент за "сприятливих" умов — дуже низьких температур — можуть зруйнувати ці ТЕЦ, і Київ може на певний час залишитися без опалення", — сказав він.

Причому періоди без опалення можуть тривати як тижнями, так і місяцями, як це було в січні–березні цього року.

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"Тому йдеться про те, що навіть у разі відновлення роботи ТЕЦ ми можемо залишитися без опалення на кілька місяців", — зазначив експерт.

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Днями енергетичний експерт, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що за півтора місяця до початку опалювального сезону дві з трьох ключових державних енергетичних компаній України досі працюють під керівництвом тимчасових виконувачів обов’язків. В умовах війни така кадрова невизначеність може перетворитися на проблему національної безпеки.

Омельченко також назвав райони Києва, де ситуація з опаленням може бути найскладнішою:

"Особливо це стосується киян, які мешкають у зоні дії ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6: Троєщина, Дарниця, Голосіївський район та частина Печерського району, Позняки, Осокорки. Тут можуть виникнути проблеми. Але це не на 100% факт. Проте ці райони розташовані в зоні найбільшого ризику. Інші райони — вони мають менший ризик".

Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький висловився щодо зими 2026–2027 років та посилення Росією ударів по Україні. За його словами, уряд готується до погіршення ситуації та виділив кошти на укриття для дитячих закладів.

Також експерти обговорюють, що Кремль готує новий етап війни . Росія може розширити зону бойових дій взимку. Зокрема, Москва зацікавлена в тому, щоб західні країни посилювали тиск на Київ.