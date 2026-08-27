Месяцы без тепла: эксперт предупредил о риске сложной зимы в Киеве (видео)

В Киеве продолжаются восстановительные работы на ряде ТЭЦ, которые были сильно повреждены ракетными и дроновыми обстрелами со стороны российских террористических войск.

Однако это не значит, что зимой столица стопроцентно будет с теплом, рассказал в эфире "Ранок.LIVE" председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, восстановительные работы проводятся на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Какая ситуация на Дарницкой ТЭУ, он на данный момент не комментирует.

Попенко подчеркивает: даже полное восстановление теплоэлектроцентралей не создает абсолютной системы их защиты.

"Российские ракеты в любой момент при "благоприятных" условиях — очень минусовой погоде — могут разбить эти ТЭЦ, и Киев может остаться на определенное время остаться без тепла", — сказал он.

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Причем периоды без тепла могут быть как неделями, так и месяцами, как это было в январе-марте этого года.

"Поэтому речь идет о том, что даже при восстановлении ТЭЦ мы можем остаться без тепла на месяцы", — констатировал эксперт.

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Омельченко также назвал районы Киева, где может быть самая сложная ситуация с теплом:

"Особенно это касается киевлян, которые живут в зоне работы ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Троещина, Дарница, Голосеевский район и часть Печерского района, Позняки, Осокорки. Тут могут быть проблемы. Но не 100%, что факт. Но эти районы находятся в зоне наибольшего риска. Другие районы — они в меньшем риске".

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Также эксперты обсуждают, что Кремль готовит новый этап войны. Россия может расширить зону боевых действий зимой. В частности, Москва заинтересована в том, чтобы западные страны усиливали давление на Киев.