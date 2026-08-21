Кремль готовит новый этап войны: Россия может расширить зону боевых действий зимой, — аналитик

Россия может усилить эскалацию зимой и расширить зону боевых действий за пределы Украины. По словам аналитика Валерия Клочка, Москва уже работает в этом направлении.

Об этом сообщил "24 Канал", сославшись на слова руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка.

Он отметил, что Россия готовится к дальнейшей эскалации, а её последствия могут проявиться с большей силой зимой.

Клочок считает, что Россия пытается воспользоваться отсутствием единства Запада в вопросе поддержки Украины. В частности, Москва заинтересована в том, чтобы западные страны усиливали давление на Киев.

"Поскольку россияне не могут опередить нас в технологическом плане, они попытаются расширить зону боевых действий. Сегодня можно констатировать, что Россия уже это делает", — подчеркнул Клочок.

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Аналитик привёл примеры случаев, когда российские ракеты или дроны попадали на территорию Польши и стран Балтии. Также он упомянул о сбивании дрона в воздушном пространстве Румынии Военно-воздушными силами Испании.

"Россия расширяет зону боевых действий и тем самым провоцирует Европу на определенные шаги", — предположил Клочок.

По его словам, такая ситуация может привести к прекращению огня без заключения полноценного мирного соглашения.

В то же время ситуация остается сложной из-за сообщений о накоплении Россией баллистических ракет. Клочок также отметил, что Украина продолжает создавать проблемы для России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев хочет завершить войну с Россией до начала зимы 2026 года. По его словам, Украина будет делать для этого всё возможное, однако результат зависит от дипломатических усилий и давления на Россию. Также он сообщал, что Москва, по имеющейся информации, готовит новую мобилизацию и удары.

В то же время Financial Times со ссылкой на информированные источники писала, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует переходить к содержательным переговорам о завершении войны. По данным издания, Кремль ожидает усиления давления США на Украину и не намерен отказываться от максималистских требований.

Источники FT отметили, что как минимум до февраля 2027 года не ожидают признаков готовности Москвы к реальным мирным переговорам. По их словам, действия Украины не изменили позицию Путина, а российские власти стали ещё более жёстко заявлять о необходимости продолжения войны.