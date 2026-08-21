Кремль готує новий етап війни: Росія може розширити зону бойових дій узимку, — аналітик

Росія може посилити ескалацію взимку та розширити зону бойових дій за межі України. За словами аналітика Валерія Клочка, Москва вже працює в цьому напрямку.

Про це повідомив 24 Канал, посилаючись на слова керівника Центру громадської аналітики “Вежа” Валерія Клочка.

Він зазначив, що Росія готується до подальшої ескалації, а її наслідки можуть сильніше проявитися взимку.

Клочок вважає, що Росія намагається скористатися відсутністю єдності Заходу щодо підтримки України. Зокрема, Москва зацікавлена у тому, щоб західні країни посилювали тиск на Київ.

“Через те, що росіяни не можуть випередити нас технологічно, вони спробують розширити зону бойових дій. Сьогодні можна констатувати, що Росія вже це робить”, — наголосив Клочок.

Аналітик навів приклади випадків, коли російські ракети або дрони залітали на територію Польщі та країн Балтії. Також він згадав збиття дрона у повітряному просторі Румунії Військово-повітряними силами Іспанії.

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“Росія розширює зону бойових дій і так провокує Європу на певні кроки”, — припустив Клочок.

За його словами, така ситуація може призвести до припинення вогню без укладення повноцінної мирної угоди.

Водночас ситуація залишається складною через повідомлення про накопичення Росією балістичних ракет. Клочок також зазначив, що Україна продовжує створювати проблеми для Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ хоче завершити війну з Росією до початку зими 2026 року. За його словами, Україна робитиме для цього все можливе, однак результат залежить від дипломатичних зусиль і тиску на Росію. Також він повідомляв, що Москва, за наявною інформацією, готує нову мобілізацію та удари.

Водночас Financial Times із посиланням на поінформовані джерела писало, що Володимир Путін найближчим часом не планує переходити до змістовних переговорів про завершення війни. За даними видання, Кремль очікує посилення тиску США на Україну та не має наміру відмовлятися від максималістських вимог.

Джерела FT зазначили, що щонайменше до лютого 2027 року не очікують ознак готовності Москви до реальних мирних переговорів. За їхніми словами, дії України не змінили позицію Путіна, а російська влада стала ще жорсткіше заявляти про необхідність продовження війни.