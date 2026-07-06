"Ніяких натяків": Путін визначився з дедлайном для початку переговорів щодо миру - FT

Глава РФ Володимир Путін не виявляє наміру вести реальні перемовини щодо завершення війни в Україні. За словами аналітиків, Кремль свідомо затягує процес з метою отримати кращу конфігурацію на перемовинах.

Представники Росії дали зрозуміти американській стороні — процес зрушиться з місця, якщо Вашингтон натисне на Київ, аби той пішов на поступки. Про це повідомляє Financial Times.

Одне із джерел ЗМІ у Москві, дотичне до закулісних консультацій щодо припинення бойових дій, говорить, що наразі росіяни здебільшого впевнені, що американці самі "здадуть" їм Україну. За його словами, з боку Росії немає жодних сигналів про можливі компроміси.

Саме тому Кремль й далі наполягає на тих самих вимогах, тож фактично говорити немає про що: "основа для перемовин" по суті означає її повну відсутність. Українські посадовці, причетні до мирного процесу, повідомили ЗМІ, що відновлення тристороннього формату перемовин за американського посередництва малоймовірне до кінця літа.

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Інсайдер у Москві додало, що орієнтація Кремля на максималістські цілі Путіна означає, що "ніяких натяків" щодо змістовних перемовин не варто очікувати щонайменше до лютого 2027 року. Водночас Путін не подає жодних ознак того, що нещодавні успішні дії України здатні змусити його сісти за стіл переговорів.

Джерело свідчить, що Кремль лише посилив риторику щодо продовження війни. Це відповідає останнім заявами, де очільник РФ заявляє про перемогу Росії в війні.

Раніше Фокус повідомляв про спростування заяви Путіна про захоплення Костянтинівки. Водночас експерти визнали, що російська армія контролює окремі ключові об'єкти в місті, але не має повного контролю над населеним пунктом.

Згодом стало відомо, що у Кремлі заявили, що "СВО" перетворилася на справжню війну. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що між РФ та Україною триває справжня війна, а не "спеціальна воєнна операція".