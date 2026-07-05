"Терористичні удари": у Кремлі заявили, що "СВО" перетворилася на справжню війну

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що між РФ та Україною триває справжня війна, а не "спеціальна воєнна операція". Водночас він звинуватив країни Заходу у втручанні до війни.

Пєсков заявив, що західні країни допомагають Україні наводити закордонне озброєння на цілі на території Росії. Речника Путіна цитує видання ТАСС.

За його словами, російське вторгнення в Україні розпочиналося як "спеціальна воєнна операція", однак через втручання країн Заходу вона нібито перетворилася на справжню війну.

"Триває війна, це справжня війна. Продовжується як війна, тому що за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон", — заявив Пєсков.

Він також уточнив, що мав на увазі під допомогою Києву, зазначивши, що ці країни допомагають Україні наводити "зарубіжне озброєння на російські цілі через свою супутникову інфраструктуру".

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Окремо Пєсков вирішив прокоментувати удари України по об'єктах енергетичного комплексу РФ та "цивільній інфраструктурі". Він заявив, що це "терористичні атаки", а також наголосив, що об'єкти, що не мають відношення до ВПК, не повинні бути атаковані.

Нагадаємо, що 23 червня Володимир Путін заявив про готовність до мирних переговорів з Україною, але лише на умовах так званих "Стамбульських домовленостей" та з урахуванням російських вимог. Водночас він повторив пропагандистські заяви про Україну та заявив, що Київ нібито втрачає території.

У відповідь на заяву Володимира Путіна про готовність до переговорів президент України Володимир Зеленський зазначив, що росіяни дедалі більше відчувають наслідки війни та починають розуміти, що її потрібно завершувати. За його словами, саме тиск на Росію змушує Кремль замислюватися про припинення бойових дій.