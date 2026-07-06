Глава РФ Владимир Путин не проявляет намерения вести реальные переговоры о прекращении войны в Украине. По словам аналитиков, Кремль сознательно затягивает процесс, чтобы добиться более выгодных условий на переговорах.

Представители России дали понять американской стороне, что процесс сдвинется с мертвой точки, если Вашингтон окажет давление на Киев, чтобы тот пошел на уступки. Об этом сообщает Financial Times.

Один из источников в Москве, имеющий отношение к закулисным консультациям по прекращению боевых действий, утверждает, что в настоящее время россияне в основном уверены, что американцы сами "отдадут" им Украину. По его словам, со стороны России не поступает никаких сигналов о возможных компромиссах.

Именно поэтому Кремль продолжает настаивать на тех же требованиях, так что фактически говорить не о чем: "основа для переговоров" по сути означает их полное отсутствие. Украинские чиновники, причастные к мирному процессу, сообщили СМИ, что возобновление трехстороннего формата переговоров при американском посредничестве маловероятно до конца лета.

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Источник в Москве добавил, что ориентация Кремля на максималистские цели Путина означает, что "никаких намеков" на содержательные переговоры не стоит ожидать как минимум до февраля 2027 года. В то же время Путин не подает никаких признаков того, что недавние успешные действия Украины способны заставить его сесть за стол переговоров.

Источник сообщает, что Кремль лишь усилил риторику в отношении продолжения войны. Это соответствует последним заявлениям, в которых глава РФ заявляет о победе России в войне.

Ранее Фокус сообщал об опровержении заявления Путина о захвате Константиновки. В то же время эксперты признали, что российская армия контролирует отдельные ключевые объекты в городе, но не имеет полного контроля над населенным пунктом.

Впоследствии стало известно, что в Кремле заявили, что "СВО" превратилась в настоящую войну. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что между РФ и Украиной идет настоящая война, а не "специальная военная операция".