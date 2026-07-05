Навіть воєнкори РФ не вірять: у ISW спростували заяву Путіна про захоплення Костянтинівки

Російський диктатор Володимир Путін разом з військовим командуванням РФ оголосили про повну окупацію міста Костянтинівка у Донецькій області. Однак ці заяви не відповідають дійсності, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

3 липня Путін нібито неподалік від передової заслухав доповіді військових командирів щодо стану проведення російського вторгнення. Там йому повідомили про захоплення Костянтинівки, нагадують в ISW.

Водночас в Інституті визнали, що російська армія контролює окремі ключові об'єкти в місті, зокрема, заводи, церкви та квартали.

Чому відрізняються заяви російського командування від реальності

Аналітики звернули увагу на те, що російське командування здійснили низку тривалих тактичних доповідей для Володимира Путіна, аби оголосити про інформаційну перемогу через захоплення Костянтинівки.

Однак у реальності заяви росіян неможливо підтвердити. Зазвичай маркером підтвердження просування російських військ є те, що українська армія починає завдавати ударів по позиціях, де ворог просунувся. Однак наразі в жодному районі Костянтинівки цього не виявили.

Відео дня

Окремо у ISW звернули увагу, що Міноборони Росії та інші російські джерела публікували чимало відео з військовими ЗС РФ, де ті нібито стоять з прапором в Костянтинівці та на її околицях. Тим самим вони нібито хочуть підтвердити заяви російського Міноборони про просування військ.

Водночас часто відеоролики обриваються, тож неможливо підтвердити, що росіяни дійсно контролюють ті позиції, де були зняті відео.

Також у ISW не побачили жодного відео, де ЗС РФ використовували техніку, міномети чи ствольну артилерію з Костянтинівки. Це б свідчило про те, що РФ має повний контроль над містом.

Чому заяви РФ є брехливими

Після заяви Путіна та російських воєначальників український президент Володимир Зеленський та Генштаб ЗСУ спростували заяву сторони РФ про захоплення Костянтинівки. За даними української сторони, станом на середину червня у Костянтинівці від 100 до 250 військових.

Пізніше, станом на 23 червня, українських військових у місті все ще було більше, ніж росіян.

Разом з тим заяву Путіна спростовують і російські командири, і воєнкори, які стверджували, що Сили оборони України надалі контролюють низку позицій в місті.

Для чого Росія бреше про успіхи

За даними аналітиків, Росія заявила про нібито швидке захоплення Костянтинівки, аби оголосити, що решта Донецької області буде окупована також швидко.

Водночас росіяни все активніше з'являються в місті, тож захоплення її цілком можливе, але це навряд призведе до швидкого оперативного прориву у всій Донецькій області.

Також ISW переконані, що навіть якщо місто буде захоплено, то ЗС РФ цілком ймовірно можуть вичерпати наступальний потенціал. При цьому наступальна кампанія, яка триває навесні-влітку 2026 року наразі не принесла жодних успіхів.

Захоплення міста росіянами спростував і президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та намагається переконати світ у нібито захопленні Костянтинівки.

Нагадаємо, що Росія запропонувала Україні припинити обстріл Константинівки на шість годин: з 12:00 до 18:00 за московським часом.

Проникнення росіян до Константинівки створює чимало проблем для ЗСУ та їхньої логістики, але відбувається настільки повільно й із такими втратами, що говорити про їхні суттєві успіхи не доводиться, запевняє військовий оглядач Дмитро Снєгірьов.

Нагадаємо, Фокус розповідав як командування РФ намагається оточити місто, і чого очікувати далі.