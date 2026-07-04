У Міноборони РФ заявили про "звільнення" Костянтинівки та запропонували Україні припинити вогонь

У понеділок, 6 липня, Росія запропонувала Україні припинити обстріл Константинівки на шість годин: з 12:00 до 18:00 за московським часом.

У Міноборони РФ заявили, що у зв’язку з "звільненням" Костянтинівки в Донецькій області російська сторона готова провести гуманітарну акцію з передачі тіл загиблих бійців ЗСУ, пише ТАСС.

Київ має повідомити російську сторону про рішення щодо передачі тіл до 12:00 за московським часом завтра, 5 липня.

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому Путіну, одягненому у військову форму і який нібито прибув на фронт, доповідають про "звільнення" Константинівки.

У Генштабі ЗСУ заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Протягом 3 липня на зазначеному напрямку противник здійснив 11 штурмових операцій, однак успіху досягти не вдалося. Натомість ворог, вже не вперше, вдається до поширення вищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків", — запевнив у коментарі "Українській правді" прес-секретар Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Відео дня

Захоплення міста росіянами спростував і президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та намагається переконати світ у нібито захопленні Костянтинівки.

"Якщо Константинівка зараз перебуває під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблем зустрітися зі мною там і знайти дипломатичні рішення, щоб нарешті покласти край війні", — сказав він.

Угруповання військ "Схід" також заперечує заяви Кремля про нібито захоплення Костянтинівки. Зокрема, українські військові наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони, а російські заяви назвали черговим фейком, покликаним приховати великі втрати та провал планів армії РФ.

Крім того, у ЗСУ повідомили, що в окремих районах Костянтинівки тривають бойові сутички, а спроби окупантів прорватися до міста виявляються та знищуються.

Проникнення росіян до Константинівки створює чимало проблем для ЗСУ та їхньої логістики, але відбувається настільки повільно й із такими втратами, що говорити про їхні суттєві успіхи не доводиться, запевняє військовий оглядач Дмитро Снєгірьов.

Нагадаємо, як командування РФ намагається оточити місто, і чого очікувати далі.