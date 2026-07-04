В Минобороны РФ заявили об "освобождении" Константиновки и предложили Украине прекратить огонь

Россия предложила Украине в понедельник, 6 июля, прекратить обстрел Константиновки на шесть часов: с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

В Минобороны РФ заявили, что в связи с "освобождением" Константиновки в Донецкой области российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших бойцов ВСУ, пишет ТАСС.

Киев должен проинформировать российскую сторону по пооводу решения о передаче тел до 12:00 по московскому времени завтра, 5 июля.

Накануне в сети появилось видео, где Путину, одетому в военную форму и якобы прибывшему на фронт, докладывают об "освобождении" Константиновки.

В Генштабе ВСУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"В течение 3 июля на указанном направлении противником было проведено 11 штурмовых действий, при этом успеха достигнуто не было. Вместо этого враг, уже не впервые, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", — заверил в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

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Захват россиянами города опроверг и президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия распространяет ложную информацию о ситуации на фронте и пытается убедить мир в якобы захвате Константиновки.

"Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблем встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то положить конец войне", — сказал он.

Группировка войск "Восток" также отрицает заявления Кремля о якобы захвате Константиновки. В частности, украинские военные подчеркнули, что город находится под контролем Сил обороны, а российские заявления назвали очередным фейком, призванным скрыть большие потери и провал планов армии РФ.

Кроме того, в ВСУ сообщили, что в отдельных районах Константиновки продолжаются боевые столкновения, а попытки оккупантов прорваться в город выявляются и уничтожаются.

Проникновение россиян в Константиновку создает немало проблем для ВСУ и их логистики, но происходит настолько медленно и с такими потерями, что говорить об их существенных успехах не приходится, уверяет военный обозреватель Дмитрий Снегирев.

Напомним, как командование РФ пытается окружить город, и чего ждать дальше.