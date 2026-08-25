До отопительного сезона полтора месяца: эксперт предупредил о рисках для украинцев

Цена ошибки этой зимой будет измеряться не деньгами, а светом и теплом в домах миллионов жителей.

За полтора месяца до начала отопительного сезона две из трех ключевых государственных энергетических компаний Украины до сих пор работают под руководством временных исполняющих обязанности. В условиях войны такая кадровая неопределенность может превратиться в проблему национальной безопасности, считает энергетический эксперт, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, "Укрэнерго" уже имеет полноценного председателя правления. С 1 июля 2025 года компанию возглавляет Виталий Зайченко. В то же время управленческая ситуация в "Энергоатоме" и "Нафтогазе" остается неопределенной.

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"В "Энергоатоме" (производит более 50% электроэнергии) и "Нафтогазе" (обеспечивает около 80% добычи газа) управленческая определенность отсутствует", — подчеркнул эксперт.

Почему статус "и.о." может стать проблемой перед зимой

По мнению Омельченко, в условиях полномасштабной войны временный статус руководителя не только кадровой формальностью. Он может ослаблять возможности для стратегического планирования и усложнять принятие оперативных решений.

Кадровая неопределенность, по словам эксперта, также может негативно отражаться на переговорах с международными партнерами и привлечении финансирования.

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Отдельной проблемой является вопрос ответственности.

"Ежедневные решения относительно ремонтов, накопления газа, защиты инфраструктуры и реагирования на обстрелы нуждаются в конкретной персональной ответственности", — отметил Омельченко.

Наиболее критической остается ситуация вокруг "Нефтегаза", ведь именно от него зависят объемы добычи и импорта газа, наполнение подземных хранилищ и стабильное теплоснабжение в домах.

Наибольшие риски — в "Нафтогазе"

Наиболее критичной эксперт назвал ситуацию вокруг НАК "Нафтогаз Украины". Именно от работы компании зависят объемы добычи и импорта газа, закачки топлива в подземные хранилища, а в конце концов — стабильность теплоснабжения в отопительный сезон.

Омельченко считает, что кадровый вопрос в стратегических энергетических компаниях необходимо решить как можно скорее.

В частности, он предлагает провести прозрачные конкурсы по назначению профессиональных и независимых руководителей с безупречной репутацией. Новые руководители должны получить полный объем полномочий для оперативного реагирования на вызовы войны.

Если кадровая определенность не будет обеспечена на уровне Кабинета министров и наблюдательных советов, этот вопрос следует безотлагательно вынести на рассмотрение СНБО, убежден эксперт.

"Кадровая стабильность в стратегической энергетике — это вопрос национальной безопасности. Цена ошибки этой зимой измеряется не деньгами, а светом и теплом в домах миллионов украинцев", — подытожил Омельченко.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий высказался по поводу зимы 2026-2027 и усиления Россией ударов по Украине. По его словам, правительство готовится к ухудшению ситуации и выделило средства на укрытие для детских заведений.

Также эксперты обсуждают, что Кремль готовит новый этап войны. Россия может расширить зону боевых действий зимой. В частности, Москва заинтересована в том, чтобы западные страны усиливали давление на Киев.