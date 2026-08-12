20 часов отключений света в сутки: энергоэксперт оценил прогноз о тяжелой зиме для украинцев

Зима будет сложной, но не обязательно катастрофической. Энергоэксперт Владимир Омельченко ответил на вопрос, останутся ли украинцы зимой без света, тепла и воды.

В Украине в последние недели всё чаще говорят о возможном энергетическом коллапсе осенью и зимой. Прогнозируются как длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплоснабжением в крупных городах, так и перебои с водоснабжением.

Действительно, риски высоки, поскольку Россия продолжает систематически наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В то же время не стоит автоматически считать наихудший сценарий неизбежным. Как отмечает аналитик энергетического сектора, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя ситуацию накануне нового отопительного сезона, украинская энергосистема сохраняет значительный запас устойчивости.

Відео дня

Одни спикеры говорят об отсутствии электроэнергии по 20 часов в сутки, другие — о масштабных проблемах с теплоснабжением в крупных городах, а некоторые прогнозируют даже фактический коллапс водоснабжения

В частности, девять атомных энергоблоков обеспечивают базовую нагрузку, Украина имеет возможность импортировать до 2,5 ГВт электроэнергии из Европейского Союза, а мощности возобновляемой энергетики продолжают расти.

Отдельным фактором является распределенная газовая генерация. По данным эксперта, уже построено около 1,5 ГВт новых мощностей.

Возможен ли энергетический коллапс в Украине зимой

Омельченко подчеркивает, что даже масштабное уничтожение тепловых электростанций само по себе не приведет к автоматическому коллапсу Объединенной энергосистемы Украины.

Ключевую роль будут играть состояние электрических сетей, возможность передачи электроэнергии между регионами, работа атомной и распределенной генерации, импорт электроэнергии и скорость восстановления поврежденного оборудования.

Важно

"Эта зима объективно будет сложной": Украине не хватает еще 650 млн евро на энергетику, — Корецкий

"Не стоит автоматически считать тяжелый сценарий неизбежным", — говорит эксперт.

В то же время он признает, что в предыдущие годы Украина могла бы сделать больше для подготовки к новым атакам. Прежде всего речь идет о развитии распределенной генерации и физической защите критически важной инфраструктуры.

Что может спасти энергосистему зимой

По мнению Омельченко, вместо того чтобы распространять панические прогнозы, следует сосредоточиться на конкретных мерах по подготовке к зиме.

Среди приоритетов он называет ускорение строительства объектов распределенной генерации, особенно в крупных городах, испытывающих дефицит электроэнергии, усиление физической защиты критически важной инфраструктуры, развитие энергоэффективности и термомодернизацию жилых домов.

"Вместо того чтобы раздувать панику, стоит сосредоточиться на конкретных вещах", — подчеркивает он.

Главный вопрос в преддверии зимы заключается не только в том, насколько сложной она будет, но и в том, как Украина успеет подготовить энергосистему к возможным атакам

Эксперт также обращает внимание на то, что украинская энергосистема уже более 1600 дней работает в условиях полномасштабной войны. За это время Россия нанесла тысячи ракетных и десятки тысяч дроновых ударов, однако сломить энергосистему ей не удалось.

По словам Омельченко, это не означает, что угрозу можно недооценивать. Однако превращать наихудший из возможных сценариев в единственный прогноз также неправильно.

Россия может вновь использовать зиму в качестве оружия

Эксперт также подчеркивает необходимость не только защищать украинскую энергетику, но и ослаблять способность России вести войну.

"Россия уже много лет пытается использовать зиму как оружие против Украины. Но война не может оставаться игрой в одни ворота", — отмечает Омельченко.

По его мнению, Украине необходимо наращивать собственные возможности по нанесению ударов на большие расстояния и системно воздействовать на критическую инфраструктуру РФ, которая обеспечивает финансирование и ведение агрессии.

"Вопрос в другом: насколько хорошо мы к ней подготовимся — и позволим ли страху заменить профессиональный анализ", — подытожил Омельченко.

Важно

"Инициативы охватывают все": в Раде представили масштабный план подготовки Украины к суровой зиме

Напомним, ранее энергоэксперт указал на 4 уязвимых места в коммунальной системе Украины. Владимир Омельченко уже поднимал тему коммунальных проблем этой зимой и говорил, что серьезные проблемы неизбежны. Однако, по его словам, с ними можно бороться.

Между тем Фокус уже писал о раздробленных объектах энергетики, которые действительно могут свести к минимуму последствия ударов РФ и в которые сложнее попасть. Однако угроза попадания по-прежнему сохраняется. Еще одна проблема — между ними сложнее наладить связь и организовать оборону, говорится в публикации, а также — ВИЭ, которые зимой обеспечивают десятую часть мощности.