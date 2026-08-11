Понадобятся дрова и старые котлы: в Раде призвали готовиться к тяжелой зиме

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал украинцев заранее позаботиться об альтернативном отоплении и запастись дровами на случай чрезвычайных ситуаций зимой.

Об этом народный депутат от партии "Батькивщина" заявил в эфире телеканала "Новости.LIVE".

Он отметил, что резервное отопление может пригодиться в течение отопительного сезона.

"Почему бы и нет? Я вам честно скажу, у меня есть старый запасной дровяной котел, и я его храню, у меня есть некоторый запас дров", — сказал Кучеренко.

По словам народного депутата, отопление дровами может быть особенно актуальным для людей, которые планируют провести зиму не в Киеве, а в других населенных пунктах. Он добавил, что знает коллег, у которых есть резервное отопление на дровах и которые готовы использовать его зимой.

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"Дровами, особенно если люди ищут альтернативу тому, где перезимовать, а это ведь не обязательно Киев, это могут быть какие-то населенные пункты поблизости", — добавил Кучеренко.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано более 20 законопроектов, направленных на подготовку Украины к сложному отопительному сезону 2026–2027 годов. Эти инициативы предусматривают создание резервов продуктов, медикаментов и топлива, укрепление энергетической автономности критически важной инфраструктуры и поддержку граждан в зимний период.

Среди предложений также — мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг зимой, государственная программа обеспечения населения дровами, льготы на приобретение резервных источников питания и создание резервов энергетической безопасности общин.

Недавно секретарь СНБО Игорь Клименко заявил, что удары РФ по складам 5 августа свидетельствуют о том, что у России по-прежнему есть планы по атакам на энергосистему Украины . По его словам, с приближением отопительного сезона такие атаки могут усилиться, поэтому к зиме необходимо максимально укрепить защиту критической инфраструктуры и обеспечить стабильную работу систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Сергей Корецкий также предупреждал о предстоящей сложной зиме. Он отмечал, что к началу отопительного сезона украинской энергетике потребуется ещё около 650 млн евро международной помощи.