Знадобляться дрова та старі котли: у Раді закликали готуватися до важкої зими

Нардеп Олексій Кучеренко закликав українців заздалегідь подбати про альтернативне опалення та зробити запас дров на випадок критичних ситуацій взимку.

Про це нардеп від "Батьківщини" заявив в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

Він зазначив, що резервне опалення може стати у пригоді під час опалювального сезону.

"Чому ні? Я вам чесно скажу, в мене є резервний старий котел на дровах і я його тримаю, певний запас дров у мене є", — сказав Кучеренко.

За словами нардепа, опалення дровами може бути особливо актуальним для людей, які планують зимувати не в Києві, а в інших населених пунктах. Він додав, що знає колег, які мають резервне опалення на дровах і готові використовувати його взимку.

"Дровами, особливо якщо люди розглядають альтернативу там, де зимувати, а це ж не обов'язково Київ, це можуть бути якісь населені пункти навколо", — додав Кучеренко.

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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували понад 20 законопроєктів, спрямованих на підготовку України до складного опалювального сезону 2026–2027 років. Ініціативи передбачають створення резервів продуктів, медикаментів і пального, посилення енергетичної автономності критичної інфраструктури та підтримку громадян у зимовий період.

Серед пропозицій також — мораторій на відключення житлово-комунальних послуг узимку, державна програма забезпечення населення дровами, пільги на придбання резервних джерел живлення та створення резервів енергетичної безпеки громад.

Нещодавно секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що удари РФ по складах 5 серпня свідчать про збереження російських планів щодо атак на енергосистему України. За його словами, з наближенням опалювального сезону такі атаки можуть посилитися, тому до зими необхідно максимально зміцнити захист критичної інфраструктури та забезпечити стабільну роботу систем електро-, тепло- і водопостачання.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Сергій Корецький також попереджав про непросту майбутню зиму. Він зазначав, що до початку опалювального сезону українській енергетиці потрібно ще близько 650 млн євро міжнародної допомоги.