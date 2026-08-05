"Сьогоднішня атака підтвердила": РФ посилить енергетичний терор України взимку, — РНБО

Росія не відмовилася від планів завдавати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України, а з наближенням осінньо-зимового періоду лише посилюватиме такі атаки.

Після засідання Ради національної безпеки і оборони новий секретар РНБО Ігор Клименко на своїй сторінці у Telegram повідомив, що нічна атака 5 серпня стала черговим підтвердженням незмінної тактики Росії. За його словами, ворог і надалі намагатиметься знищувати об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури, а зі скороченням часу до початку опалювального сезону інтенсивність таких ударів лише зростатиме.

Саме тому держава повинна бути готовою до будь-якого сценарію. На його переконання, насамперед необхідно забезпечити безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання, адже саме вони можуть стати основними цілями російських атак. Він також зазначив, що кожен керівник, відповідальний за виконання планів стійкості, нестиме персональну відповідальність за їх реалізацію.

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Також секретар РНБО додав, що час, який залишився до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно. Зокрема, від рівня підготовки залежатиме не лише стабільна робота критичної інфраструктури, а й безпека населення в осінньо-зимовий період.

Водночас саме питання підготовки країни до нових російських атак стало одним із ключових під час засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбулося під головуванням президента Володимира Зеленського.

Так, учасники засідання проаналізували стан виконання комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст, затверджених РНБО у березні цього року. За підсумками обговорення були визначені першочергові кроки, які мають посилити готовність держави до можливих викликів упродовж осінньо-зимового періоду.

Крім того, під час цієї наради заслухали доповіді прем'єр-міністра України, профільних членів уряду, начальників Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Полтавської обласних військових адміністрацій, а також міських голів Києва і Львова. Крім того, члени РНБО затвердили План стійкості Києва, реалізація якого вже розпочалася.

Серед іншого, увагу приділили захисту об'єктів критичної інфраструктури, зміцненню системи протиповітряної оборони та розвитку мережі укриттів. Як зазначив Клименко, частину відповідних проєктів уже реалізують за підтримки міжнародних партнерів, однак темпи цієї роботи мають бути значно вищими, щоб Україна була максимально готовою до нової хвилі російських атак узимку.

Нагадаємо, що в ніч на 5 серпня Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українському бізнесу, атакувавши логістичні центри, склади та виробничі потужності NOVUS, "Нової пошти", ROZETKA, "Епіцентру", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Україна та інших компаній. Внаслідок обстрілів були зруйновані ключові об'єкти інфраструктури, а також загинули й постраждали працівники.

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький розповідав, що напередодні нового опалювального сезону енергетична галузь України потребує ще близько 650 млн євро міжнародної підтримки. І, на його думку, майбутня зима буде непростою, тому темпи допомоги від партнерів необхідно зберігати.

Ба більше, на думку військового та ексбанкіра Андрія Оністрата, цієї зими в Україні світла та опалення може майже не бути через російські удари по енергетичній інфраструктурі та нестачу систем ППО. Він оцінив імовірність такого сценарію у 95% та закликав українців уже зараз готуватися до зими й подбати про альтернативні джерела енергії.